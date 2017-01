Európa-szerte halálos áldozatokat követel a fagy

Újabb tizenkét emberéletet követelt a fagyos időjárás Lengyelországban, s az utóbbi napokban a hideg ellen védekezve lakástüzekben is többen meghaltak. Európa-szerte emelkedik az áldozatok száma, több menekült holttestét is megtalálták.

Európában továbbra is tartja magát a farkasordító hideg, az ítéletidő egyre több emberéletet követel. Drasztikusan megugrott az áldozatok száma Lengyelországban, a helyi hatóságok közlése szerint szombat reggeltől vasárnapig kettő, hétfő hajnalig pedig újabb tíz ember szenvedett fagyhalált. Ezzel az országban összesen hatvanöt személy halt meg a hideg miatt november óta. Múlt csütörtöktől, a rendkívüli fagyok beálltát követően a tűzoltóságot másfél ezer alkalommal riasztották lakástüzek miatt, melyekben tizenketten veszítették életüket, ötvenen pedig megsérültek.

Európában Lengyelországot sújtja az egyik legnagyobb hideg. Több helyen mértek mínusz 20 foknál alacsonyabb hőmérséklet, a szlovák határ közelében pedig mínusz 37 fokra zuhant a hőmérséklet. A hatóságok ezért a média közvetítésével arra kérik a lakosokat, hogy riasszák a rendőrséget, ha rászoruló hajléktalanról, illetve veszélyeztetett idős, beteg, magányos emberekről van tudomásuk. Varsóban a rendőrség a katolikus Caritas Polska segélyszervezet munkatársaival és önkéntes orvosokkal együtt folyamatosan ellenőrzi a terepet, meleg ételt, ruhát osztanak a rászorulóknak.

Ahogyan arra a The Guardian brit hírportál is felhívja a figyelmet, a rendkívüli hideg áldozatainak többsége a hajléktalanok és a menekültek közül kerül ki. Görögországban ezért több ezer bevándorlót fűtött sátrakba és ideiglenes lakóhelyekre költöztettek át a hétvégén, miután az ország több pontján is mínusz 10 fok alatti hőmérsékletet mértek. Szerbia fővárosában az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) munkatársai segítenek a menekülttáborok lakóin. Mirjana Milenkovski, a szervezet szóvivője a sajtó kérdésére válaszolva elmondta: Belgrádban több száz migránst helyeztek el a buszpályaudvar használaton kívüli hangárjaiban, takarókat és élelmet osztanak.

A segítséget azonban nem mindenki fogadja el, a híradások szerint több száz menekült a rekordokat döntögető mínuszok ellenére is útnak indul a Balkánról Nyugat-Európába. Görögország északi régiójában egy afgán menekült fagyott meg, a bolgár rendőrség pedig a török határ közelében talált rá két iraki férfi és egy szomáliai nő holttestére.

A hétvégén öt gyerek élete is veszélybe került. Egy embercsempész Németországban szó nélkül magára hagyott tizenkilenc menekültet az autójában: a mínusz 20 Celsius-fokos hidegben egy autópálya melletti parkolóban leállította a járművet, és elsétált.

Több országban akadozik a közlekedés. Romániában százak vesztegelnek egy hótorlaszokkal elzárt autópályán, Bulgária északkeleti térségben megszűnt az áramszolgáltatás. Hóvihar csapott le Isztambulra is, a hétvégén leállt a hajóforgalom a Boszporuszon, és mintegy 650 járatot kellett törölni. A meteorológiai előrejelzések szerint a hideg nyugatra vonul, Nagy-Britannia több városában ezért már elrendelték a hóriadót.