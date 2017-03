Ezrek menekülnek a pusztító orkán miatt Ausztráliában

Az ország északkeleti partvidékén, Queenslandben élők vannak veszélyben az Ayr és Bowen városok közti 100 kilométeres sávban, erre tart ugyanis egy jelenleg hármas erősségűnek ítélt vihar – írja az MTI. Széllökései elérik az óránkénti 165 kilométeres sebességet, ám ausztrál meteorológusok szerint fennáll a veszély, hogy a szárazföldre érve négyes erősségűvé fejlődik és akkor óránként akár 260 kilométeres sebességűre erősödhetnek széllökései.

Ilyen pusztító vihart emberemlékezet óta nem élt meg Queensland, az eddig feljegyzett viharok leghevesebbike sem volt kettes fokozatúnál veszélyesebb. Félő, hogy a régebbi építésű házak nem tudnának dacolni 4-es erősségű orkánnal, a vízszint pedig átmenetileg 4 méterrel is megemelkedhet.

It's bucketing down in #mackay as #cyclonedebbie moves closer @ABCemergency pic.twitter.com/bFPloxCg9T