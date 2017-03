Farage: Elköltözöm, ha a brexit katasztrofális lesz

Nigel Farage, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) korábbi elnöke, a tavalyi brexitnépszavazáson az unió elhagyása mellett kampányoló expolitikus egy rádióinterjúban elmondta: ha a brexit „katasztrofálisan” sül el, akkor elköltözik az országból – írja a brit konzervatív The Daily Telegraph online kiadása.

Az LBC rádión adott nyilatkozatában a ma már nem politizáló, hanem műsorokban politikai kommentátorként megszólaló Farage elmondta, azt remélte, hogy a brexittel a britek „mentőcsónakhoz jutottak a Titanicon”. Ugyanakkor, ha az unióval folytatott tárgyalások nem olyan irányt vesznek, mint reméli, akkor kész elköltözni. „Ha a brexitből katasztrófa lesz, elmegyek és külföldön élek majd, olyan helyen, ami nem lesz katasztrofális” – jelentette ki.

Az expolitikus azt követően beszélt erről, hogy a UKIP bejelentette, lecserélik eddigi, font jelét is tartalmazó logójukat, valamint sárga-lila színeiktől is megválnak a brexit utáni érára való felkészülés gyanánt. Egyedül a párt neve marad, mert az a pártelnök, Paul Nuttall szerint „fontmilliókat ér”. Az új logót és színeket a párt éves, szeptemberi kongresszusán mutatják be, de feltehetően a fő ügye nélkül maradt UKIP – amelyet a közelmúltban több botrány is megrázott – nehezen tud majd érvényesülni a brexit felé tartó brit politikában.

A folyamat pedig ma kezdődik: a lisszaboni szerződés ötvenedik cikkelyét aktiváló kormányzati levelet, amelyet Theresa May miniszterelnök nem sokkal éjfél után írt alá, Tim Barrow brit uniós nagykövet szerdán kora délután átadta Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének. Ezzel hivatalosan is megkezdődött az a kétéves időszak, amelynek végén a britek kilépnek az Európai Unióból.