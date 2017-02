Fillon beérte Emmanuel Macront

A két hónap múlva esedékes francia elnökválasztás jelöltjeinek esélyeit mérő két friss felmérés is azt jelezte péntek délután, hogy a családja állítólagos fiktív parlamenti állásai miatt botrányba keveredett és két hét alatt a favorit helyről a harmadik helyre csúszott Francois Fillon konzervatív jelölt mostanra felzárkózott a centrista Emmanuel Macron mellé a második helyre az első fordulóban.

Az első helyen továbbra is Marine Le Pen áll, de Marcon és Fillon is legyőzné a radikális jobboldali Nemzeti Front elnökét a második fordulóban, ha most tartanák az elnökválasztást.

Az Ifop közvélemény-kutató intézetnek február 14. és 17. között 1399 francia választópolgár megkérdezésével készült felmérése szerint Le Pen a szavazatok 26 százalékára számíthat az első fordulóban, Fillon és Macron pedig 18,5 százalékra.

Az Opinionway február 14. és 16. között 1605 francia választópolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérése is hasonló tendenciát mutat: Fillon és Macron 20 százalékon áll az első fordulóban, a 26 százalékra jelzett Marine Le Pen mögött.

Mindkét felmérés szerint a Nemzeti Front elnöke kikapna a második fordulóban, az Opinionway szerint Macront 60, Fillont 57 százalékkal választanák a francia államfőnek Le Pennel szemben, az Ipsosnál Macron 62, Fillon pedig 56 százalékkal győzne.

„Zéró tolerancia”

A Le Figaro című napilapnak pénteken adott interjúban Emmanuel Macron egy színes bőrű fiatal ellen elkövetett rendőri erőszak nyomán a párizsi elővárosokban két hete kitört zavargások apropóján beszélt a közbiztonsági programjáról.

„Az én politikám a zéró tolerancia a bűnözéssel és hasonlóan minden túlzással szemben a rendőri erőszak területén” – fogalmazott. Ugyanakkor elutasítja konzervatív riválisa, Francois Fillon azon javaslatát, amely szerint a büntethetőség korhatárát le kellene vinni 16 évre. Macron szerint ez Fillon részéről „elterelő hadművelet”, és egyébként „nem hatékony és felesleges”.

A Párizs északkeleti elővárosaiban éjszakánként kirobbanó zavargások előzménye egy filmre vett előállítás, amely miatt négy rendőr ellen vizsgálat indult: egyet nemi erőszakkal, hármat pedig csoportosan elkövetett szándékos erőszakkal gyanúsítanak. A belügyminiszter mind a négy rendőrt felfüggesztette állásából. Az ügyészség szerint február 2-án a rendőrök fiatalokat igazoltattak, akikről azt gyanították, hogy kábítószer-kereskedők megbízásából állnak lesben és biztosítják az értékesítést Aulnay-sous-Bois egyik lakótelepén. Az előállítás során egy 22 éves fekete bőrű férfit, aki megpróbált ellenállni, gumibottal ütni kezdtek a rendőrök. A rendőrség térfigyelő kamerái által rögzített és nyilvánosságra került felvételen látszik, amint az egyik rendőr a fiatalember ülepébe nyomja a gumibotot.

A helyi rendőrőrsök újranyitása

Macron szerint újra meg kellene nyitni az elővárosokban a helyi rendőrőrsöket, amelyeket Lionel Jospin volt szocialista kormányfő (1997–2002) hozott létre, majd Nicolas Sarkozy belügyminiszterként és államfőként (2007–2012) felszámolt. Az újranyitásokkal párhuzamosan mintegy 10 ezer fővel növelné Macron a rendőrség létszámát.

„Eszközöket kell a rendőröknek adni, hogy fel tudjanak lépni. Azt szeretném például, hogy bírói felügyelet mellett, a rendőrök haladéktalanul megtilthassák valakinek olyan hely látogatását, ahol bűntettet követhet el” – mondta Macron. Hozzátette: „Ez egy hétköznapi forradalom, annak a félelemnek a vége, amely jelenleg a bűnözők által uralt lépcsőházakban honol”.

Macron elképzelései között szerepel a rendőri eljárások digitalizálása, öt év alatt 15 ezer új férőhely kialakítása a börtönökben. A centrista jelölt nem támogatja a marihuána legalizálását.

„A győzelemig folytatom”

Francois Fillon ugyancsak a Le Figarónak adott interjút, melyben közölte: nem lép vissza a jelöltségtől még akkor sem, ha a családja állítólagos fiktív állásait vizsgáló ügyészség eljárást indít ellene.

„Minél inkább közeledik az elnökválasztás dátuma, annál botrányosabb lenne a jobboldalt és a centrumot megfosztani a jelöltjétől” – mondta. „Mostantól csak a választói akaratnak vetem alá magam. A döntésem egyértelmű: jelölt vagyok, és a győzelemig folytatom” – tette hozzá arra a kérdésre válaszolva, hogy mit tesz, ha megindul ellene az eljárás.

A pénzügyi visszaéléseket vizsgáló ügyészség a Le Canard Enchainé című szatirikus hetilap január 25-i számában megjelent értesülés alapján hivatalból indított vizsgálatot sikkasztás, hivatali bizalommal való visszaélés és csalás gyanújával. Fillon korábban azt mondta: csak akkor lép vissza, ha a nyomozás alapján eljárás indul ellene.

A vádhatóság csütörtökön közölte, hogy a nyomozás eredményét megkapta, és azok alapján „nem lehetséges ejteni a vádakat”. Elrendelte a vizsgálat kiegészítését, amely arra keresi a választ, hogy Penelope Fillon ténylegesen ellátta-e az asszisztensi teendőket a 2002-ig képviselőként dolgozó férje, majd annak utódja mellett.

Az igazságszolgáltatásnak mostantól két lehetősége van: a vizsgálat lezárása után a Fillon család tagjait közvetlenül büntetőbíróság elé küldi, vagy pedig annak politikai kockázatai miatt inkább egy független vizsgálóbírót kér fel arra, hogy a gyanú alapján döntsön a vádemelésről. Az eljárás megindításának időpontjáról azonban kizárólag az ügyészség dönthet, s az is elképzelhető, hogy azt elhalasztja az elnökválasztás utánra.

„Látjuk, hogy nem történik semmi”

Francois Fillon elismerte, hogy az április 23-i első fordulóig „nehéz lesz” a kampányt folytatnia. A jelöltet a kampánykörútján mindenhol edénycsörömpöléssel és füttykoncerttel fogadják, és a visszalépését követelik.

„Napok óta a vádemelésemről beszélnek vagy hogy eljárás indul, és ez aggasztja a képviselők egy részét. Látjuk, hogy nem történik semmi, tehát folytatom a kampányt. A körülmények nehezek, azt elismerem” – mondta Fillon.

Az elnökjelölt az interjúban azt is elárulta, hogy még nem tudja, kit nevez ki miniszterelnöknek, ha államfőnek választják, de Xavier Bertrand, Francois Baroin, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau és Bruno Le Maire volt miniszterek jöhetnek szóba.