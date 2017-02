Fillon lehagyta Emmanuel Macront?

Francois Fillon francia konzervatív elnökjelölt lehagyta Emmanuel Macron centrista jelöltet, és feljött a második helyre két hónappal a választás első fordulója előtt – derült ki egy friss felmérésből.

Az Elabe közvélemény-kutató intézet felmérése szerint – amelyet a BFM hírtelevízió ismertetett szerdán – a családtagjai állítólagos fiktív parlamenti asszisztensi állásai miatt botrányba keveredett Francois Fillon népszerűségi mutatója a múlt hétvégén 3 százalékpontot emelkedett, így a konzervatív jelölt jelenleg a második helyen áll, miközben Emmanuel Macron 5 százalékpontot veszített, és visszacsúszott a harmadik helyre.

A felmérés szerint – amelyet a BFM hírtelevízió ismertetett szerdán – ha most tartanák az elnökválasztás első fordulóját, továbbra is Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front elnöke nyerné meg a szavazatok 27 százalékával, amennyiben a centrista Francois Bayrou is elindul az elnökválasztáson. A Demokrata Mozdalom (MoDem) nevű párt elnöke várhatóan szerdán jelenti be, hogy megméretteti-e magát áprilisban. Ha Bayrou nem indul, Le Pen 28 százalékra számíthat az első fordulóban.

Francois Fillon jelenleg 20 vagy 21 százalékra számíthat az első fordulóban Francois Bayrou indulásától függően, ez 3 pontos javulás ugyanennek a közvélemény-kutatóintézetnek a két héttel ezelőtti felméréshez képest. Az ügyészségi vizsgálat megindulását követően a közvélemény előtt és a saját pártjában is meggyengült konzervatív jelölt a jelenlegi állás szerint újra erősödni látszik, és ismét esélye van bejutni a második fordulóba.

A függetlenként induló Emmanuel Macron, a szocialista kormány volt gazdasági minisztere eközben 5 pontot esett vissza, amit elemzők szerint elsősorban az a múlt heti megszólalása okozott, amelyben emberiesség elleni bűntettnek nevezete a gyarmatosítást. A politikus jelenleg 17, illetve 18,5 százalékon áll Francois Bayrou indulásától függően, és a harmadik helyen végezne az első fordulóban.

Francois Bayrou a szavazatok 6, a szocialista Benoit Hamon és a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon is 12 százalékát kapná meg, ha most tartanák az első fordulót.

Az OpinionWay közvélemény-kutató intézet szerint – amely mindennap méri a jelöltek esélyeit – egyelőre nem változott a sorrend. Marine Le Pen áll az első helyen 26 százalékkal, őt Emmanuel Macron követi 21 százalékkal, Francois Fillon pedig 20 százalékon állt szerdán az OpinionWaynél.