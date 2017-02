George Pataki lehet a következő amerikai nagykövet?

Egy ezerötszáz tagú, az Amerikai Egyesült Államokban munkálkodó magyar lobbicsoport levelekkel bombázta és bombázza a napokban Donald Trump amerikai elnök hivatalát. Azt kéri, fontolja meg New York állam korábbi kormányzójának, a magyar származású George Patakinak a kinevezését budapesti nagykövetté – tudta meg a Magyar Nemzet.

A lobbicsoport tudomásunk szerint azt követően kereste meg az elnököt, hogy felkérték Pataki lányát, az újságíró és író Allison Patakit. Ő elfoglaltságra hivatkozva utasította vissza a megkeresést, de úgy tudjuk, maga helyett apját ajánlotta. Értesüléseink szerint Pataki kormányzó nyitott lenne a feladatra, de még nem kapott hivatalos felkérést az elnöktől. Ennek eléréséért kezdett leveleket küldeni a lobbicsoport Donald Trumpnak. Kerestük az ügyben a legutóbbi két bestsellerének magyar témát választó Allison Patakit, a volt kormányzót, valamint a budapesti amerikai nagykövetséget is. Utóbbi közölte, egyelőre nincs információjuk semmilyen nagykövetjelöltről.

Végigjárta a ranglétrát

George Pataki nagyapja a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Aranyosapátiban született, majd 1908-ban vándorolt ki Amerikába, ahol kalapgyárban dolgozott. Fia – a kormányzó apja – postásként és önkéntes tűzoltóként kereste kenyerét, emellett farmot üzemeltetett. Itt született 1945-ben a római katolikus George, akinek anyai ágon olasz és ír felmenői vannak. Valamennyit még beszél magyarul, emellett spanyol, francia és német nyelvtudással rendelkezik. A Yale-en végzett jogot George H. W. Bushsal. A nyolcvanas évek elején kezdett politizálni, végigjárta a ranglétrát. Először szülővárosa polgármestere volt, majd bekerült New York állam képviselőházába, később szenátusába. 1994-ben megnyerte a kormányzóválasztást, 1995-től 2007-ig volt New York kormányzója. Irodája 2001-ben nem sokkal azelőtt költözött el a World Trade Centerből, hogy az épületet terrortámadás érte volna, az eseményeket követően Rudy Giulianival, a város polgármesterével világhírnévre tett szert.

Orbán Viktor miniszterelnök és George Pataki, New York kormányzója sajtótájékoztatót tart 1998. október 10-én New Yorkban Fotó: Stan Honda / AFP

Kormányzóként az országos politikába is beleszólt, 2000-ben támogatta egykori egyetemi társa fiát, George W. Busht, 2004-ben pedig az ő közbenjárására tartották a Republikánus Párt jelöltállító konvencióját New Yorkban. Kormányzósága után az ENSZ-ben volt amerikai delegált, 2009-ben pedig elutasította a szenátorjelöltséget. 2007-ben és 2011-ben is arról pletykáltak, hogy indul az elnökválasztáson, végül deklarálta, hogy nem tesz így. 2015-ben viszont elnökjelölt-aspiráns lett: májusban jelentette be, hogy indul a republikánus előválasztáson. A kampánya azonban nem sikerült jól, egy százalék körüli maradt a népszerűsége, december 29-én pedig kiszállt. John Kasich ohiói kormányzót támogatta.

Kritizálta Trumpot, de végül beállt az elnök mögé

Mint tudjuk, végül Donald Trump nyerte az előválasztást, majd Hillary Clintont is legyőzte, így januárban beiktatták. Pataki és Trump viszonya nem felhőtlen, hiszen a korábbi kormányzó a későbbi elnök ellen küzdött az előválasztás során, majd kiszállása után is gyakran ostorozta az ingatlanmágnást. Tavaly októberben például felszólította a republikánus elnökjelöltet, hogy mondjon le, miután Trumpról előkerült egy 2005-ös felvétel, amelyen a nőkről tett megengedhetetlen kijelentéseket. Később törölte tweetjét, majd részt vett a washingtoni magyar nagykövetség Trump beiktatását ünneplő rendezvényén.

Republikánus elnökjelöltek: balról a második George Pataki és jobbról a hatodik Donald Trump 2015. szeptember 16-án Fotó: Sandy Huffaker / AFP

Szemerkényi Rékának, Orbán Viktor tanácsadójának a meghívására az eseményen elmondta, Magyarország mindig jó barátja volt Amerikának, ám ezt utóbbi nem viszonozta. „Ennek vége” – jelentette ki George Pataki, aki az elnöki beiktatás óta Trump egyre több lépését méltatja a Twitteren, például Rex Tillerson sokak által vitatott külügyminiszteri kinevezését. Pataki visszatérő vendég az amerikai magyar diplomáciai képviseleteken, február 14-én a New York-i magyar főkonzulátuson is járt. Itt Kumin Ferenc egykori kormánypárti politológus meghívásának eleget téve gyűjtött pénzt a budapesti Kozma utcai zsidó temető rendbehozatalára. A politikusnak Sólyom László volt köztársasági elnök 2008-ban átadta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést. Sólyom volt embere, Kumin Ferenc későbbi főkonzul Pataki nagy kedvelője, biztosította is a támogatásáról a volt kormányzó kampányának elején. 2015 májusában azt írta: „ha befut, mi, magyarok biztosan nyerünk. […] Ismerve elkötelezettségét a magyar ügyek iránt, ennél jobb aligha történhetne a most egyébként is kedvező irányba forduló amerikai–magyar kapcsolatokkal”.

Tény, hogy a 71 éves politikus budapesti ténykedésével merően más korszak köszöntene be a közelmúltban meglehetősen viharos amerikai–magyar diplomáciában. Ráadásul George Pataki az elnökkel való javuló kapcsolata, nyelvismerete, magyar származása és az amerikai magyarok támogatása miatt akár esélyes is lehet a nagyköveti posztra.

