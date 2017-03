Gépkarabélyával oszlatna a román honatya

Súlyos fenyegetéseknek, megalázó megjegyzéseknek vannak kitéve a kormány és tervezett intézkedései ellen hétvégenként utcára vonuló tüntetők Romániában. A bukaresti Adevarul napilapnak adott interjúban Catalin Radulescu, a tavaly decemberi választásokon győztes balliberális koalíció fő erejét adó szociáldemokrata párt (PSD) parlamenti képviselője értetlenségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a rendvédelmi szervek nem oszlatják fel vízágyúval az eredetileg a büntető törvénykönyv módosítása miatt rendezett demonstrációkat. A politikus ugyanakkor ennél is messzebb ment, és közölte: a mai napig megtartotta az 1989-es forradalom idején birtokolt AKM gépkarabélyát, amelyet bármikor hajlandó lenne ismét használni, „ha valaki át akarná alakítani az országot”.

„Ha eluralkodik rajtam az őrület, oda megyek a fegyverrel, ahova akarok. Ez jogomban áll, az én kockázatom és az én döntésem” – fogalmazott a tavaly vesztegetés elfogadása és a képviselői minőséggel összeegyeztethetetlen üzleti tevékenység miatt felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtott honatya. Radulescunak amúgy szent meggyőződése, hogy az utcai tiltakozásokat a multinacionális társaságok szervezik. Kijelentései nyomán a rendőrség vizsgálatot indított annak kiderítésére, törvényesen birtokol-e fegyvert, a főügyészség pedig közbotrányokozás miatt folytat eljárást ellene. Közben egy forradalmárszervezet azzal a váddal tett bűnvádi feljelentést Radulescu ellen, hogy személyesen segédkezett az 1990-es bukaresti diáktüntetést vérbe fojtó paramilitáris erők Bukarestbe szállításában.

A képviselő szavai ugyanakkor pártján belül is megdöbbenést váltottak ki. Liviu Dragnea PSD-elnök veszélyesnek nevezte, és elhatárolódott a politikus kijelentéseitől, hozzátéve: be kellene vonni a honatya fegyvertartási engedélyét. Ezzel egy időben nem túlságosan hízelgően beszélt a tüntetőkről Ion Tiriac egykori teniszcsillag is. Románia leggazdagabb embere szintén amiatt dohogott, hogy a tüntetők engedély nélkül demonstrálnak az ország nagyvárosaiban a kormány és a korrupció ellen. „Korrupció mindenütt létezik a világon a romániaihoz képest ezerszer nagyobb mértékben. Én a tolvaj és a bolond közül az előbbit választom, mert utána még marad valami, de a bolond után semmi” – jelentette ki a több mint egymilliárd dolláros vagyonú üzletember.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 16.