Gyászcsoportban ismerte meg gyilkosát az írónő

Helen Bailey sikeres meseíró volt. Imádott főzni, szerette az Arsenal futballcsapatát és a kutyáját, Borist. Aztán 2011-ben meghalt a férje. És minden megváltozott.

Helen Bailey Wikipédia

Helen Bailey nem tudott mit kezdeni a hirtelen ránehezedő magánnyal, így azt tette, amihez ért. Írt. Blogot vezetett, amiben beszámolt arról, hogy hogyan próbál megbirkózni férje elvesztésével. A bejegyzések kapcsán több emberrel is kapcsolatba került. Egyikük lett a végzete.

Hat évvel ezelőtt Bailey hihetetlen népszerűségnek örvendett az Egyesült Királyságban. Gyerekkönyveket írt, köztük a nagy sikerű Electra Brown-sorozatot. Szeretett főzni, szerette a futballt és tacskóját, Borist. Londonban élt férjével, John Sinfielddel már huszonkét éve.

2011 februárjában a házaspár Barbadoson nyaralt, amikor Bailey férjét magával ragadta egy erős áramlat, és megfulladt. – Reggel még feleség voltam, ebédre megözvegyültem – így írta le fájdalmát a blogjában, amelyet Planet Griefnek (Gyászbolygónak) nevezett. Itt számolt be arról is, hogy lufikat eregettek a temetésen, arról, amikor csak egy darab tojást vett abban a kis élelmiszerboltban, ahova a férjével jártak, és hogy mennyire értelmüket vesztették az ünnepek, mint például a karácsony is, amiről így már meg sem emlékezett.

hirdetés

A humorral átitatott, ám keserű bejegyzések hirtelen fordulatot vettek, miután Bailey megismerte Ian Stewartot.

– Egy gyásszal foglalkozó Facebook-oldalon jártam, amikor megláttam egy fotót. Meglepődtem, mert ismertem a rajta lévő embert. Folyamatosan azon gondolkodtam, hogy honnan, de végül arra jutottam, hogy sosem találkoztunk, ő csak, egy „jóképű, őszhajú özvegy” – írta. Innentől kezdve Bailey a blogján is csak így beszélt róla. A „Jóképű, Őszhajú Özvegy”.

Helen Bailey és kutyája, Boris fotója az eltűnt személy keresését hirdető plakáton Wikipédia

Felvették a kapcsolatot, és pár évvel később már a délkelet-angliai Roystonban néztek közös házat, ahova be is költöztek a férfi két gyerekével együtt. Már az esküvőt tervezték 2016 áprilisában, amikor Stewart bejelentette élettársa eltűnését. A férfi azt mondta a rendőrségnek, hogy Bailey hátrahagyott egy üzenetet, amiben azt írja, hogy szabadságra van szüksége, ezért elmegy a kenti nyaralójába. Stewart közzétett egy felhívást is, amiben hazavárja szerelmét: „Öt éve nemcsak meggyógyítottad a szívemet, hanem erősebbé és kedvesebbé tetted. Most olyan, mintha nem is lenne. A terveink közel sincsenek készen, de nélküled semmi értelmük.”

A nyilvános hazacsalogatás mellett Stewart üzenetekkel bombázta a nőt telefonján, amiben arra kérte, hogy jöjjön haza. Ezalatt a barátok közös kutatást szerveztek, hogy a nyomára bukkanjanak. Hiába. Élettelen teste, Boris kutyáéval együtt a föld alatt volt, ott, ahol a rendőrség vizsgálódott: saját háza alatt.

Amikor három hónap múlva rábukkantak, a boncolás megállapította, hogy hosszú időn át mérgezték, mire végül megfojtották.

A gyanú rögtön Stewartra terelődött. Kiderült, hogy a férfi 2010-ben özvegyült meg, amikor felesége, Diane epilepsziás roham következtében elhunyt a házuk kertjében. Az 56 éves Stewart mérnökként dolgozott, de nem sokkal felesége halála után abba kellett hagynia a munkát, mert egyre több egészségügyi gonddal küzdött. Álmatlanságban szenvedett, amire az orvosoktól kapott is gyógyszert. Ezt találták meg később Bailey szervezetében is.

A házaspár egyik szomszédja a BBC-nek azt nyilatkozta, leginkább úgy tudná leírni a férfit, hogy csendes és minden különleges személyiségvonástól mentes. – Semmiféle benyomást nem tett rám. Nem igazán kommunikált, harapófogóval kellett minden szót kihúzni belőle – mondta.

A rendőröknek az lett gyanús, hogy a férfi teljesen érdektelennek mutatkozott a kihallgatások során. Elment nyaralni, és az Arsenal meccseire szóló bérletét is meghosszabbította, mindkettőt a nővel közös számláján lévő pénz felhasználásával.

Mint Bailey egyetlen örököse, a férfi közel négymillió dollárt kaszálhatott a nő halálával.

Helen Bailey háza az őt gyászoló virágcsokrokkal Wikipédia

Az ominózus facebookos gyászközösség tagjait, ahol Bailey és Stewart megismerkedtek, teljesen letaglózta a hír. – Nincsenek szavak arra, hogy mennyire meglepett minket, hogy a közösségünkből valaki képes volt erre – írta hozzászólásban a csoport egyik tagja. – Bailey-t a legsérülékenyebb időszakában édesgette magához egy magát szintén sérülékenynek kiadó manipulátor és hozományvadász.

Bailey könyvet is írt a gyász feldolgozásáról, amit Ian Stewartnak dedikált. „Ezt a könyvet a Jóképű, Őszhajú Özvegyemnek dedikálom. Ian Stewart: szeretlek. Te vagy a boldog befejezésem.”

hirdetés

Stewartot múlt héten 34 év börtönbüntetésre ítélték. Folyamatban van még egy eljárás ellene, amiben első felesége halálának körülményeit vizsgálják.