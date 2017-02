Gyilkossági kísérletért tartóztattak le egy grúz érseket

A grúz főügyészség letartóztatott egy érseket, a grúz ortodox patriarkátus vagyonkezelőjét azzal a gyanúval, hogy meg akarta mérgezni II. Illés grúz ortodox egyházfőt – közölte a grúz média.

Iraklij Sotadze főügyész hétfői sajtótájékoztatóján közölte, hogy Giorgi Mamaladze érseket múlt pénteken tartóztatták le „magas rangú egyházi személyiség elleni gyilkosság előkészítésének” vádjával. Sotadze szavai szerint az üggyel kapcsolatban február elején, egy bejelentést követően indítottak vizsgálatot. A bejelentő – akinek nevét nem hozták nyilvánosságra – arról tájékoztatta a főügyészséget, hogy az érsek segítséget kért tőle cián beszerzéséhez.

Az ügyész nem közölte, hogy Mamaladze kit akart megmérgezni, de a helyi média szerint II. Illés katholikosz-pátriárka volt a célpont.

A nyomozás megállapította, hogy Mamaladze február 10-én Berlinbe akart repülni, ahol II. Illés jelenleg is gyógykezelését tölti, és vele van a kísérete is. A tbiliszi repülőtéren a letartóztatás során az érsektől nátrium-cianidot koboztak el. Az érsek lakásán tartott helyszínelés során házi készítésű lőfegyvereket és hat éles lőszert is lefoglaltak, melyeket törvénytelen módon szerzett be és engedély nélkül tartott otthonában – áll az ügyészség jelentésében.

Vasárnap az ügyészség kérésére Tbiliszi fővárosi bírósága előzetes letartóztatásba helyezte Mamaladzét.