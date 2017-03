Háborognak az amerikaiak a First Lady miatt

Több mint 225 ezren írták alá szerda estig azt a követelést, miszerint Donald Trump amerikai elnök felesége költözzön be a Fehér Házba, vagy ha nem, akkor fizesse ki a védelméről New Yorkban gondoskodó biztonsági szolgálat borsos árát.

A petíciót aláírók – nem tudni, hogy milyen kalkulációk alapján – úgy számolták, hogy Melania és fia, Barron Trump védelme New Yorkban napi 308 ezer dollárba – 88 millió forintba – kerül.

Az interneten szervezett aláírásgyűjtés szövege szerint a New York-i Trump-toronyban lakó First Lady védelmének költségét nem szabad tovább közpénzből finanszírozni most, amikor az Egyesült Államok államadósságának csökkentését kell elősegíteni.

A petíciót csütörtökön nyújtják át két baloldali demokrata szenátornak: a vermonti Bernie Sandersnek – aki a tavalyi elnökválasztási kampányban Hillary Clinton vetélytársa volt az elnökjelöltségért folyó küzdelemben – és Elizabeth Warren massachusettsi szenátornak.

Az elnök hitvese, Melania Trump már az elnökválasztási győzelem után jelezte, hogy nem rögtön költözik Washingtonba a Fehér Házba, mert az idei tanév végéig mindenképpen New Yorkban marad, hogy Barron kisfiuk nyugodtan, törés nélkül fejezhesse be a tanévet. Hétfőn – miután a kommunikációs igazgató szerződtetésével teljes lett a First Lady munkáját segítő csapat – a Fehér Ház bejelentette, hogy a tanév végén Melania Trump és a kisfia is beköltözik a Fehér Házba.