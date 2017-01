Halálos áldozatokat követelt a madárinfluenza Kínában

Január eleje óta kilenc ember halt meg madárinfluenzában Kínában – jelentette szerdán a kínai állami hírügynökség.

Honan, Hunan és Kuangtung tartomány járványügyi hatóságai számoltak be a vírussal összefüggő halálesetekről. A kór legutolsó ismert áldozata egy honani étterem két dolgozója volt, aki kedd halt meg.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai alapján Kína a betegség 2013. márciusi megjelenése óta több mint ezer megbetegedést jelentett, és a fertőzöttek 38,5 százaléka halt meg.

Nőtt a megbetegedések száma

A madárinfluenza vírusának H7N9-es változata főleg télen és tavasszal szedi áldozatait. Elsősorban légzőszervi megbetegedést okoz. Terjedését azért rendkívül nehéz nyomon követni, mert a madarakban teljesen tünetmentesen terjed, és a fertőzött állatok el sem hullanak, így célzott szűrés nélkül lehetetlen észlelni a kór jelenlétét egészen addig, míg emberre át nem terjed.

Margaret Chan, a WHO főigazgatója szerint december óta „brutálisan és erősen” megnőtt a madárinfluenzás megbetegedések száma Kínában. A főigazgató egyúttal hangsúlyozta, hogy a WHO 350 millió adagnyi oltóanyagot szerzett be, és ezáltal a világ a korábbiaknál jobban felkészült a madárinfluenza elleni küzdelemre, de „korántsem eléggé”.