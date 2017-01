Hamarosan Donald Trump Amerika elnöke

Mint a nagyszabású politikai és diplomáciai rendezvényeknél szokás, Donald Trump beiktatási ceremóniáját is másodpercről másodpercre, milliméterről milliméterre megszervezték. Talán legnagyobb kihívást a biztonság szavatolása jelenti, de második helyen alighanem a protokolláris szabályok betartása áll. Mint infografikánkon is látszik, mindenkinek kijelölték a helyét, ahol tartózkodhat, beleértve azokat, akik megváltott jegyükkel úgy nézhetik végig az eseményt, mint ha színházban ülnének.

A beiktatási ünnepségsorozat több napig tart, ám a lényeg, az elnöki eskütétel helyi idő szerint délben – magyar idő szerint este hatkor – lesz az amerikai törvényhozásnak helyet adó Capitolium lépcsőjén. Öt-nyolc Celsius-fokot és esőt várnak az esemény idejére. A beiktatáson több magyar is részt vesz: Szemerkényi Réka nagykövet mellett Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke, Szilágyi Béla, a szervezet alelnöke, valamint Vujity Tvrtko televíziós műsorvezető.

Trumpot a legfelső bíróság elnöke, John Roberts esketi fel. Mégpedig két bibliára: az egyik egy családi példány lesz, amelyet az ingatlanmágnás skót származású édesanyjától kapott, a másik pedig az a kötet, amelyre Abraham Lincoln is esküt tett 1861-ben. A hagyományoknak megfelelően a még élő korábbi elnökök is utódjuk mellett lesznek a ceremónián: a most távozó Barack Obamán kívül Jimmy Carter, Bill Clinton és George W. Bush teszi tiszteletét, az utóbbi édesapja, a 92 éves George H. W. Bush kórházban van. Mivel a legmagasabb rangú vendégek feleségükkel együtt jelennek meg, Trump eskütételét közvetlen közelről kísérheti végig Hillary Clinton is, aki élete legnagyobb kudarcát szenvedte el riválisától. Az eskü után így annak is tanúja lehet, ahogy az új elnök elmondja beiktatási beszédét.

A beszédet mondó Trumphoz legközelebb az új elnök családja ül majd, körülötte pedig Mike Pence alelnök és családja, a vezérkari főnökség, a fent felsorolt volt elnökök, a legfelső bíróság tagjai, a szenátus vezetése, valamint a beiktatási bizottság foglal majd helyet. A Capitoliumnál Trump mögött ülnek majd a szenátorok, a képviselők, a kormányzók és a diplomaták, valamint más meghívottak, vele szemben pedig az ülőhelyre szóló jeggyel rendelkező személyek.

Nemcsak ők, hanem egy 91 éves férfi is hallgatja majd a beszédet a helyszínen. A New Jersey-i B. Harold Smick Jr. tizennyolcadik alkalommal vesz részt elnöki beiktatáson, először, 15 évesen Franklin Delano Roosevelt elnöki esküjének tanúja volt. Elmondása szerint bár a demokratákra szavaz, és Hillary Clinton megválasztását támogatta, nem tesz le jó szokásáról. „Trump különbözik az Egyesült Államok eddigi elnökeitől” – vélekedett. Smick imádkozni fog, hogy a megválasztott Donald Trump békét, egészségbiztosítást és munkahelyeket hozzon.

A beszéd elhangzása után Trump és Pence, valamint kíséretük gyalog teszi meg az utat új otthonukig, a Fehér Házig, amelyet – mint azt megírtuk – néhány óra alatt kell átrendeznie a személyzetnek. A két és fél kilométeres útvonal két oldalán várhatóan milliók figyelhetik majd a menetet. A várakozások szerint sok ellentüntető számára is itt kínálkozik a legjobb lehetőség, hogy hallassa a hangját.

Putyint nem izgatja Vlagyimir Putyin orosz államfő valószínűleg nem nézi majd élőben Donald Trump megválasztott amerikai elnök beiktatását – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteki, moszkvai sajtótájékoztatóján. „Nem hiszem, hogy élőben tervezi nézni, mert ez hosszú ünnepség” – mondta nyilatkozatában, hozzátéve, hogy az orosz vezető a hírekből természetesen tájékozódni fog az eseményről. Peszkov a Rosszija 1 tévécsatornának nyilatkozva kijelentette: a nyugati elemzők és orosz hírmagyarázók nagyot tévednek, amikor azt gondolják, hogy Trump Oroszország embere. „Nem a mi emberünk, hanem Amerika embere. Ő az Egyesült Államok elnöke” – fogalmazott. (MTI)

