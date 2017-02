Hatalmas hóvihar fenyegeti New Yorkot

Több mint 2700, az Egyesült Államokba tartó vagy onnan induló repülőjáratot töröltek elővigyázatosságból az ország északkeleti térségében várható heves hóvihar miatt szerda óta.

Bostonban, Philadelphiában és New Yorkban több iskolában csütörtökre tanítási szünetet rendeltek el a havazás miatt, több helyen az állami hivatalok is zárva tartanak. Egyes helyeken akár 30 centiméter hó is hullhat, miközben a térségben egy nappal ezelőtt még tavaszias hőmérsékleteket mértek. Sőt, soha nem látott meleg idő köszöntött a keleti partra február elején, az időjósok szerint utoljára a hatvanas, hetvenes években mértek a mostanihoz hasonló hőmérsékletet. Az ítéletidő egyébként mintegy 50 millió embert érint.

A hideghullám mellett a hatóságok erős széllökésekre és áramkimaradásokra is figyelmeztetnek. Meteorológusok szerint 6-10 órán keresztül tartó hóviharra kell készülni.