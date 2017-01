Helyreállhat a rend a „banánköztársaságban”

Több mint egyéves politikai válság végére kerülhet pont azzal, hogy hivatalossá vált: Jovenel Moise lesz Haiti következő elnöke. Kemény évekre számíthat a gazdasági, politikai és társadalmi problémákkal küszködő karibi országban.

2015 októberében kezdődött minden. Akkor robbant ki a válság a hurrikánok sújtotta Haitin, amikor a politikai szempontból tapasztalatlan Jovenel Moise megnyerte az elnökválasztás első fordulóját, ám mégsem kiáltották ki győztesnek választási csalások tömkelege miatt. A jobbközép Haiti Tèt Kale Párt (PHTK) – a kreol tèt kale jelentése: kopasz – jelöltjét az előző elnök, Michel Martelly választotta ki két éve, ám hivatalba nem léphetett az elhúzódó káosz miatt. 2016 februárjától a szenátus elnöke töltötte be az ideiglenes elnöki pozíciót. Tavaly újabb választás volt, ahol a PHTK jelöltje 55 százalékot szerzett, a választási bizottság keddi döntése értelmében pedig hivatalossá vált, hogy Moise megnyerte az elnökválasztást, 2017. február 7-én válhat államfővé. Természetesen az ellenzék továbbra is csalást kiált, de talán csillapodhatnak a kedélyek, ha hivatalba lép az elnök.

Jovenel Moise, Haiti új elnöke Fotó: Hector Retamal / AFP

A politikus megválasztásában nagy szerepe volt az aktív közösségimédia-kampányának, hiszen sok választó használja e platformokat, ám a fősodorbeli pártok nem aknázták ki a benne rejlő lehetőségeket – írta cikkében az AFP hírügynökség. Moise-t egy spanyol politikai stratégiai cég, az OstosSola segítette, ugyanaz a vállalat, amely a korábban szexi dalairól ismert énekes Martelly imázsát is áthangolta 2010-ben, aki így meg tudta nyerni – immár komoly politikusként – az elnökválasztást.

Banános Jovenel

Moise imázsán sokat nem kellett alakítania a spanyol cégnek, hiszen komoly üzletemberről van szó, aki banánexporttal foglalkozott, mielőtt politikusnak állt volna. A haiti kreol nyelven banánembernek becézett férfi középosztálybeli családba született, apja, Étienne kereskedő volt. Politológiát tanult, az egyetemen ismerte meg későbbi feleségét is.

Egy saját alapítású, azóta is működő, autóalkatrészeket forgalmazó céget hagyott ott, amikor banánültetvényeket hozott létre tíz hektáron. Később vidéki területek vízellátásának javításával foglalatoskodott, bekerült a haiti kereskedelmi és iparkamarába, majd 2008-ban nap- és szélenergetikai céget hozott létre.

2012-ben megalapította az Agritrans nevű vállalatát, amely Martellyékkel együttműködve hozta létre az ország legnagyobb banánültetvényét, valamint az első szabadkereskedelmi övezetet Haitin, méghozzá szülőhelye közelében. A cél az, hogy a szomszédos Dominikai Köztársaságnál több banánt termesszenek, közben összesen több mint tízezer munkahelyet hoztak létre.

Lesz mit tenni

A mezőgazdaság és a szegényebb területek fejlesztése a kampány kulcstémái voltak Moise számára, végigjárt 145 különböző helyi közösséget, ahol mindig az újrakezdés ígéretét hangoztatta. Nem lesz egyszerű dolga, hiszen az ország gazdasága hatalmas inflációval küzd, fizetőeszközük gyorsan veszít értékéből. Haitinek kétmilliárd dolláros adóssága van, kevés az állami és privát befektetés, a gazdaság nem növekszik.

„Rengeteget fogunk dolgozni a földeken a folyóink, a nap és polgáraink segítségével azért, hogy minden haiti jobban élhessen”

– jelentette ki kedden győzelmi beszédében a megválasztott elnök. Moise a politikai megosztottság miatt ostorozta az ország elitjét.

Az új államfő nemcsak a hatalomra kerülését várhatóan folyton megkérdőjelező ellenzék, valamint a gazdasági helyzet, hanem a természeti katasztrófák után kialakult közegészségügyi problémák miatt is nehéz évekre számíthat. A Matthew hurrikán októberi pusztítása után tovább terjedt a 2010-es földrengést követően megjelent kolera is. A Haiti Libre című helyi lap által idézett jelentés szerint országosan 24 százalékkal ugrott meg a megbetegedések száma 2016 januárja és novembere között az egy évvel korábbi időszakban tapasztaltakhoz képest, a halálesetek száma pedig 41 százalékkal. Ez időszakban 39 329 új esetet regisztráltak, és 420-an haltak meg Haitin. A lap hozzátette: a kolera permanens jelenlétének egyik oka, hogy az ennek kiirtására létrehozott nemzeti alap alulfinanszírozottsággal küzd, emellett a helyiek nem férnek hozzá tiszta ivóvízhez, és sok helyütt borzalmasak a higiéniai körülmények, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés is korlátozott.

Az ENSZ és a FIFA is felelős a borzalmakért A karibi országot gyakran sújtják természeti katasztrófák, amelyek miatt rengeteg segítség érkezik. Ám a segítő kezek nem mindig önzetlenek: egyes hírek szerint az Egyesült Nemzetek Szervezete békefenntartóinak szexszel fizettek a helyi nők alapvető szükségletekért – élelmiszerekért, gyógyszerekért – a kétezres évek közepén. Az ENSZ belső felügyeleti hivatalának jelentése szerint a szexért cserébe az éhező, gyakran menedék nélküli nők babaápolási szereket, háztartási cikkeket, mobiltelefonokat, laptopokat, parfümöket, valamint pénzt is kaptak. Később az ENSZ azt is elismerte, hogy felelős volt az országban 2010 októberében kitört kolerajárványért, amelyben több mint 9200 ember hunyt el. Arról is tudni, hogy a FIFA egykori alelnöke és a trinidadi szövetség feje, a korrupciós botrányba keveredett és azóta a futball közeléből eltávolított Jack Warner saját bankszámlájára utalhatott át olyan pénzeket, amelyeket a 2010-es földrengés után Haitinek szántak a futballvilág adakozói.

