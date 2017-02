Hernyóként ábrázolták Orbánt a düsseldorfi karneválon

A düsseldorfi, Rózsahétfő elnevezésű karneválon több világpolitikával foglalkozó installációt is felvonultattak, nem éppen visszafogott stílusban: volt ott a brexittel öngyilkosságot elkövető Theresa May és a Szabadság-szobrot megerőszakoló Donald Trump is.

Orbán Viktort például a demokráciát felzabáló hernyóként ábrázolták – látható az AFP fotóján. A magyar miniszterelnök mellett ezzel az installációval odaszúrtak még Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz, Recep Tayyip Erdogan török és Lech Kaczynski lengyel elnöknek is.