Holland kormányfő: Nem olyan súlyosak a török szankciók

Nem olyan súlyosak, viszont nem helyénvalóak a Hollandia elleni büntetőintézkedések, amelyeket Törökország rendelt el előző éjszaka a két ország között elmérgesedő diplomáciai viszály újabb fejezeteként – jelentette ki Mark Rutte holland kormányfő kedd reggel.

„Továbbra is meglehetősen különösnek találom, hogy Törökországban beszélnek szankciókról, miközben inkább nekünk lenne okunk mérgesnek lenni a hétvégén történtek miatt” – fogalmazott a miniszterelnök.

Ismeretes, Törökország hétfőn úgy döntött, kitiltja a holland diplomatákat és más tisztviselőket, miután a parlamenti választásra készülő Hollandia megtagadta, hogy területén török politikusok az áprilisi török népszavazásra buzdítsák a török bevándorlókat.

Numan Kurtulmus török kormányfőhelyettes, miniszterelnöki szóvivő azt is bejelentette, hogy országa felülbírálhatja az Európai Unióval tavaly nyélbe ütött migránsalkut. „Éppen azt tesszük, amit ők velünk. A krízis okozói felelnek azért, hogy rendbe tegyék a helyzetet” – fejtette ki Kurtulmus. Néhány órával a bejelentés előtt határozta el magát a török fél arra is, hogy az Európai Bíróságnál is keresni fogja igazát a kitiltási ügyben.

Recep Tayyip Erdogan török elnök múlt vasárnap náci maradványnak nevezte a holland kormányt, miután a Mark Rutte vezette kabinet nem engedte Rotterdamban kampányolni a török családügyi minisztert.