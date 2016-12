Hordhatnak turbánt a New York-i rendőrség szikh tagjai

A New York-i rendőrség (NYPD) engedélyezi a szikh vallást követő járőreinek, hogy a megszokott sapka helyett turbánt hordjanak – jelentette be az amerikai nagyváros rendőrségi vezetője. A BBC által idézett James O’Neill a döntést azzal indokolta, szeretnék jobban elfogadtatni a szervezetet a metropolisz vegyes etnikumú lakosságával, egyúttal arra ösztönzik őket, hogy minden felekezetből bátran csatlakozzanak az NYPD-hez.

Eddig legfeljebb jelzés értékkel viselhettek turbánt a rendőrségi sapka alatt a fegyveres testület szikh tagjai, s a szakáll növesztése is tilos volt. Most ezen is enyhítenek, ugyanis fél hüvelyk hosszúságú arcszőrzetet a jövőben hordhatnak a rendőrök. A turbánnak tengerészkék színűnek kell lennie, és jól láthatóan fel kell tenni rá az NYPD címerét.

A változásokat az állomány új tagjainak legutóbbi bemutatásán, szerdán jelentették be. A szikh rendőröket tömörítő szakszervezet megköszönte O’Neill gesztusértékű szabálymódosításait.

Idén májusban egyébként egy szikh vallású amerikai katona pert nyert, hogy turbánt viselhessen, illetve arcszőrzetet növesszen. Korábban ugyanis arra kényszerítették a seregben, hogy borotválja le szakállát.

Az Indiából eredő vallás követőinek tilos leborotválniuk az arcszőrzetüket és nagyon gyakran viselnek fejfedőt, turbánt. A világon mintegy 25-28 millió követője van a szikhizmusnak. Egy nem túl friss felmérés szerint az Egyesült Államokban mintegy félmillió és 250 ezer fő közé teszik a vallás követőinek számát. Az Amerikát ért 9/11-es terrortámadások után sokszor tévesen muszlimnak nézték őket külső megjelenésük miatt, és ezért számtalan gyűlöletbűncselekményt követtek el velük szemben, volt, akit emiatt meg is öltek.

