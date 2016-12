Így lehet „senkiből” sztár pár hét alatt

Rubi Ibarra édesapja a mexikói kis település lakóit akarta meghívni lánya születésnapjára. Az eseményre a Facebookon több mint egymillió visszaigazolás érkezett.

Woody Allen Rómának szeretettel című filmjében Roberto Benigni Leopoldo szerepét alakítja, egy átlagos, a munkától és élettől megcsömörlött férfiét, aki egy nap arra ébred, hogy „sztár” lett. Riporterek hada üldözi, és arra is kíváncsiak, hogy mit evett reggelire.

Rubi a 15. születésnapja alkalmából tartott szabadtéri misére érkezik Fotó: Enric Marti / MTI

Hasonló dolog történt a mexikói La Joyában élő Rubi Ibarrával. A tinédzser rikító lila ruhában és ékes tiarával a fején ünnepelte tizenötödik születésnapját. De ez miért is lenne hír? A quniceanera, azaz a tizenötödik születésnap óriási, a család körülményeihez mérten fényűző bulival történő megünneplése minden latin-amerikai fiatalnak „jár”, a szülők odafigyelnek arra, hogy hercegnővé emeljék lányukat egy nap erejéig.

Rubi Ibarra a misén édesanyja, Anaelda és édesapja, Crescencio között ül Fotó: Mario Guzman / MTI

Rubi édesapja, Crescencio Ibarra azonban egy kissé túlzásba vitte a szervezést. Vagyis inkább figyelmetlen volt. Készített egy videomeghívót, amelyet közzétett Facebookon, de ahelyett, hogy csak bizonyos embereket vagy ismerősöket hívott volna meg az eseményre, véletlenül nyilvánossá tette a bulit. Mire észbe kapott, egy helyi fotóriporter továbbosztotta a meghívót, és több százezren visszaigazolták az eseményt.

Mit volt mit tenni, a születésnapi invitáció nyilvános maradt, és a végén 1,3 millióan jelezték részvételi szándékukat, köztük újságírók, zenészek, közéleti személyiségek.

A hétfőn tartott bulin végül több ezren jelentek meg, így a családnak törnie kellett az utat Rubi előtt, hogy eljusson a San Luis Potosíban lévő La Joya településen a tiszteletére celebrált misére. A vendégeket bőségesen megpakolt étellel teli asztalok várták, és rendőrségi készültségre is szükség volt a hatalmas tömeg miatt.

A vendégsereg Fotó: Mario Guzman / MTI

Akkora hírverés lett, hogy megjelentek a szponzorok is. Az Interjet mexikói légitársaság például 30 százalékos, kedvezményes jegyeket ajánlott San Luis Potosíba Rubi születésnapjára. „Te is mész Rubi bulijára?” szlogennel hirdette a promóciót. Rubi édesanyja a megjelent újságíróknak elmagyarázta, hogy férje a videóban csupán a környékbelieket értette „mindenki” alatt, nem is sejtette, hogy ez lesz belőle, és még a Youtube-ra is felkerül a videó, ahol több millióan megnézték.

Rubi édesapjával táncol Fotó: Ronaldo Schemidt / AFP

Szappanopera-szerep

A szponzorokon kívül a hírességek is foglalkoztak a fiatal lánnyal. A mexikói színész, Gael García Bernal külön viccvideót készített a meghívóból, és Luis Antonio Lopez egy corrido dalt írt az alkalomra. Rubi emellett egy szappanopera-szerepet is szerzett magának a Guadalupe Rózsája című produkcióban. A szomszédos San Blas kormányzója egy gépkocsival ajándékozta meg az ünnepeltet. Hilario Ramírez egyébként nem biztos, hogy a legjobb promóció Rubinak. A férfi arról vált ismertté, hogy készpénzt osztogatott a helybélieknek, és bevallotta, hogy igen, szokott sikkasztani, de csak egy keveset, hiszen az államigazgatásnak sincs túl sok.

Rubit láthatóan feszélyezte a nagy felhajtás Fotó: Mario Guzman / MTI

Az ünnepség sajnos nem zajlott zökkenőmentesen. Az egyik lovasversenyben egy férfi életét vesztette, egy másik pedig lábát törte, mivel ittasan próbáltak különböző mutatványokat végrehajtani. Ezen a szomorú eseményen kívül, úgy tűnik, mindenki nagyon élvezte a mulatságot. Leszámítva a főszereplőt, Rubit. A lányt láthatóan nagyon zavarta a tömeg és az őt körülvevő őrület, így beszámolók szerint egész este alatt feszengett, amikor a szokásos kötelező táncokra és koccintásokra került a sor.

És itt még nem áll meg a hivatalos rész. Rubit már több országos showműsorba is meghívták, hogy meséljen életéről és születésnapjáról.

