Indulatos vita a melegházasságról Romániában

Keményedik a hagyományos családmodellről, illetve az azonos neműek jogainak kiterjesztéséről szóló vita Romániában, ahol hamarosan kiírhatja a törvényhozás a melegházasság tiltását célzó népszavazást. A téma azután váltott ki ismét heves indulatokat, hogy egy ellenzéki szenátor elítélően nyilatkozott az azonos neműek kapcsolatáról, illetve a számukra legális élettársi kapcsolatot és házasságot követelő mozgalmakról. Leon Danaila, a jobbközép liberális párt (PNL) törvényhozója a News hírügynökségnek a napokban adott interjúban leszögezte, nem ért egyet a homoszexuális és leszbikus párok házasságával, kifejtve: csak a heteroszexuális párok képesek gyereket nemzeni, a melegek legfeljebb „vásárolni vagy lopni tudnak gyereket”. – Számomra szembetűnő, hogy miközben két férfi azt állítja, szerelmes egymásba, egyikőjük nőnek öltözik. Az én elmém ezt nem képes felfogni. Hát ha a férfiak tetszenek, akkor hagyd, hogy férfiruhában járjon! – jelentette ki a legnagyobb szaktekintélynek számító 83 éves idegsebész, aki szerint a társadalom hanyatlásának jele lenne a szexuális kisebbségek jogainak törvényerőre emelése.

Az akadémikus szavai ahhoz hasonlatos reakciót váltottak ki, mint Traian Basescu volt államfő egykori „becslése”, miszerint a romániai lakosság húsz százaléka meleg. Bár Danaila utólag visszakozott, azt állítva, igazából csak azzal nem ért egyet, hogy az azonos neműek örökbe fogadhassanak gyereket, a szexuális és nemi kisebbségek jogaiért kiálló MozaiQ Egyesület feljelentést tett a bukaresti diszkriminációellenes tanácsnál az akadémikus kijelentései miatt. Közben hasonló témában hallatta a szavát a „másik oldal” is. A Koalíció a családért elnevezésű szervezet arra kérte a bukaresti hatóságokat, hogy a filmben felbukkanó homoszexuális szereplő miatt szigorúbb korhatár-besorolással lássák el a romániai mozikban a hét végén bemutatott A szépség és a szörnyeteg című Disney-produkciót. Ugyanez a szervezet tavaly hárommillió aláírást gyűjtött össze annak érdekében, hogy írjanak ki népszavazást az alkotmány módosítására, és rögzítsék: a jelenlegi megfogalmazás helyett – miszerint a család a felek beleegyezése alapján jön létre – egy férfi és egy nő önkéntes elhatározásával létrehozott házasságaként határozzák meg a családot. A kezdeményezés súlyát növeli, hogy az ortodox egyház (Romániában a lakosság közel kilencven százaléka a görögkeleti egyház tagja) kiáll a melegházasság betiltását célzó mozgalom mellett, amelyet a történelmi magyar egyházak is támogatnak. Sőt az ortodox patriarchátus országos megmozdulást hirdetett március 25-re a „hagyományos keresztény család” értékeinek népszerűsítésére. A bukaresti képviselőház jogi bizottsága nemrég elfogadásra javasolta az alkotmánymódosító kezdeményezést, a törvényhozás jóváhagyása esetén a referendumra idén sor kerülhet. Közben olyan törvénytervezet is az alsóház napirendjére került, amely engedélyeztetné az egymással „érzelmi indíttatásból” jogegyenlőségen alapuló vagyonközösséget vállaló, azonos vagy akár különböző nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolatát.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 20.