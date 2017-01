Járókelők közé hajtott egy autó Melbourne-ben

Hárman meghaltak és többen megsérültek, amikor járókelők közé hajtott egy autó pénteken Melbourne-ben, Ausztráliában. A rendőrség szerint nem terrortámadás történt.

Victoria állam rendőrsége arról számolt be, hogy egy autó több járókelőt elgázolt a belvároson áthaladó Bourke Streeten, egy embert, a sofőrt őrizetbe vették. További részleteket egyelőre nem közöltek, csak azt, hogy vizsgálják, pontosan mi történt – számolt be az MTI.

„A történtek pontos körülményei még megállapításra várnak" – jegyezte meg közleményében a rendőrség.

A helyi mentők tudatták: mintegy húsz embert vizsgálnak a helyszínen, többen súlyosan megsérültek.

A The Guardian azt írja, hogy időközben háromra emelkedett a halottak száma, és a rendőrség nem tartja terrortámadásnak a történteket. Az esetnek köze lehet egy késeléshez is, melyet a nap folyamán, a gázolás előtt követtek el. A sérültek között gyerekek is vannak. Többen kritikus állapotban kerültek kórházba.

A Hszinhua kínai állami hírügynökség tudósítója azt állította, hogy lövéseket is hallott, és úgy tudja, két gyanúsított volt, egyikük még szökésben van.

A helyszínen készült felvételeken az látszik, hogy a rendőrség több járművel és nagy erőkkel vonult ki, egy összeroncsolódott, vörös autót vizsgálnak, és többen körülállnak egy hátrabilincselt kezű embert, aki a járdán fekszik. A környék utcáit lezárták.