Jó itt: marad a török haderő Szíriában

Bár az Iszlám Állam elleni hadműveleteket befejezték, a török hadsereg alakulatai egyelőre Szíriában maradnak, és új küldetést is kaphatnak.

Sikeresen zárta le Törökország a szír területeken folytatott Eufráteszi pajzs hadműveletet, és visszaszorították az Iszlám Állam fegyvereseit a török–szír határ 100 kilométeres közeléből – jelentette be csütörtökön Binali Jildirim török kormányfő.

Arról ugyanakkor nem beszélt, hogy haderejük ki is vonulna ezután Szíriából, sőt utalt arra is, hogy az ott állomásozó alakulatok később új küldetést is kaphatnak már más névvel, írja a BBC.

A török hadsereg tavaly augusztus 24-én rohamozta meg dzsihadisták határ menti állásait, és a helyi szír lázadók segítségével több várost is visszafoglaltak az Iszlám Államtól, köztük Dzsarabluszt és a stratégiailag is jelentős el-Bábot. Az offenzíva másik célja ugyanakkor az volt, hogy egyidejűleg megfékezzék a kurd Népi Védelmi Egységek (YPG) előretörését, mivel Ankara attól félt, hogy a helyi kurd sikerek felbátoríthatják a Törökországban betiltott Kurd Munkáspárt híveit is.

Csütörtökön az amerikai külügyminszter, Rex Tillerson is Törökországba látogat, hogy találkozzon Recep Tayyip Erdogan államfővel és magas rangú török vezetőkkel – a diplomáciai találkozó fontos lépés lehet azután, hogy az elmúlt másfél évben mélypontra süllyedtek Törökország és az USA külügyi kapcsolatai.

Egyelőre még abban sincs egyetértés, hogy ki foglalja vissza az Iszlám Államtól végül Rakkát – a török fél várhatóan megpróbál nyomást gyakorolni Tillersonon keresztül az Egyesült Államokra, hogy szakítsák meg katonai együttműködésüket a kurd pesmerga harcosokkal. Amerikai részről ugyanakkor már korábban jelezték, a kurd erőket tartják a leghatékonyabb szövetségesnek a szíriai akciókban.