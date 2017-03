Jobban van Arthur Finkelstein, Orbán tanácsadója

A jelek szerint jól van és gőzerővel dolgozik Arthur Finkelstein amerikai kampányguru, aki a magyar miniszterelnöknek is ad tanácsokat – szúrta ki a 888.hu. Januárban mi is megírtuk: a 72 éves spin doctor súlyos beteg, tüdőrákos, kemoterápiának vetette alá magát. Akkor ez egyik tanítványa, Craig Shirley történész a National Review című lapba írt, szinte nekrológnak is beillő méltatásából derült ki.

Most egy másik politikai tanácsadó, Beth Myers számolt be arról a Facebookon, hogy Finkelsteinnél járt, aki régi formájában volt – ezt a bejegyzést vette észre a 888. Myers egyenesen úgy fogalmazott: Finkelstein „topon” van, vagyis éber, pörög, dolgozik.

A szakember társával, George E. Birnbaummal együtt dolgozott a Fidesz választási és népszavazási kampányán, cégük honlapján a mai napig ott van referenciaként a párt kétharmados győzelme. A kapcsolat tényét Lázár János 2015-ben még tagadta, Orbán Viktor azonban nem sokkal később az RTL Klub kérdéseire már úgy válaszolt: „jól ismerem őt, nagyon kiváló és elismert szakember”, majd azt is elismerte, hogy alig két napja járt nála utoljára. Hogy Finkelstein pontosan kivel állt kapcsolatban, és ki fizette őt, arról csak ködös információk láttak napvilágot. Az Index arról írt, hogy az egyetlen konkrét és kimutatható üzleti kapcsolat a magyar kormánykörök és Finkelstein között a Danube Business Consulting nevű londoni tanácsadó cég, amelyet Finkelstein és Habony Árpád közösen alapítottak. Ez utóbbi információt egyébként a szintén Habony Árpád tulajdonában álló Modern Media Group által kiadott 888.hu valamiért nem tartotta fontosnak megemlíteni mostani cikkében.

Januári tisztelgésében Shirley egyébként az egyik legnagyobb hatású politikai tanácsadóként jellemzi Finkelsteint, aki „modern kori Prométheuszként elhozta a tüzet a republikánusoknak”, és akitől sosem hallotta, hogy rosszat mondott volna bárkire is.

Ehhez képest Finkelstein nem éppen kíméletes kampánystratégiájáról volt híres. Ellenfeleinek gyengéjét célzó módszerei miatt úgy is szokták emlegetni, mint a negatív kampányok mesterét, az embert, aki az Egyesült Államokban szitokszóvá tette a liberalizmust. Miközben ő maga zsidó származású és meleg, nem riadt vissza a homofób és rasszista üzenetek közvetítésétől sem, ha éppen úgy diktálta a politikai érdek.