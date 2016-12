Kemény és véres volt Kim Dzsong Un öt éve

Öt éve lépett Észak-Korea élére Kim Dzsong Il fia, Kim Dzsong Un, s egy friss dél-koreai elemzés szerint ezalatt 340 főt végeztetett ki a diktátor. A Nemzetbiztonsági Stratégiai Intézet jelentését az amerikai CNN hírtelevízió idézte. A dokumentum szerint a halálra ítéltek közül mintegy száznegyven vezető beosztású kormányhivatalnok, illetve a kommunista Koreai Munkáspárt prominens tagja volt.

A dokumentum szerint a legifjabb Kim a kivégzéseket arra használja, hogy vaskézzel kezében tartsa az irányítást. Hogy mennyire véres is a még mindössze most is csak 32 éves diktátor uralma, azt az amerikai RAND Corporation politikai elemző egyik vezető védelmi szakértője érzékeltette az amerikai hírtelevízió megkeresésére. „Kim Dzsong Un uralmának öt éve alatt ötször cserélte le a védelmi minisztert, miközben apja 17 éve alatt erre összesen háromszor került sor... két esetben azért, mert a miniszter idős korában elhunyt” – érzékeltette a jelenlegi diktátor brutalitását Bruce Bennett.

A családját se kíméli

Noha észak-koreai konkrétumok ritkán szivárognak ki kivégzésekről, idén az például bejárta a sajtót, hogy „rossz magatartás” miatt Kim kivégző osztag elé dobta az ország vezető oktatási hivatalnokát, Kim Jong Dzsilt. Tavaly májusban állítólag egy repülőgép elhárító rakétával végezték ki Hjon Jong Csol védelmi minisztert egy fővároshoz közeli katonai akadémián. Kim a családját se igazán kíméli, három éve árulás címszóval az egyik nagybátyját végeztette ki, mert állítólag átvette volna tőle a hatalmat.

A hawaii Csendes-óceáni Egyetem professzora, Szeung Kjun Ko szerint Kim azért ennyire brutális, mert retteg attól, hogy bárki elveheti tőle a hatalmat. Ezért szerinte a gyanú legkisebb neszére is megtorlás eszközét veti be.

Közben apja és nagyapja, az 1994-ben elhunyt „államalapító”, Kim Ir Szen árnyékában a legifjabb vezető is ég a vágytól, hogy elődei nyomdokába lépjen, és nagy vezetőként gondoljanak rá, illetve ezt a látszatot keltse.

Nyugati, dél-koreai és japán jelentések, elemzések szerint Kim emberi jogi sértéseinek se szeri, se száma. Az általa uralt Észak-Korea ma a világ egyik legbrutálisabb diktatúrája, s nagyjából olyan a hangulat, mint a rettegett diktátor, Sztálin alatt a Szovjetunióban.

A 32 éves vezető egyébként valamikor 2009 táján feleségül vette Ri Szol Jut. A párnak állítólag egy lánya született 2012-ben, erről még a 2013 tavaszán a Kim meghívására odalátogató volt amerikai profi kosárlabdasztár, Dennis Rodman adott hírt hazatértekor.

