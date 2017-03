Kemény intézkedéseket helyezett kilátásba a Fülöp-szigeteki elnök

Duterte hivatalba lépése óta véres háborút hirdetett a kábítószer ellen, a hatóságokat és az embereket is arra buzdítja, hogy bátran végezzenek bárkivel, aki szerintük bármilyen kábítószeres bűncselekménnyel gyanúsítható. Emiatt már több ezren haltak meg, köztük gyerekek is. Jogvédő szervezetek szerint elképzelhető, hogy emberiesség elleni bűnöket követnek el az országban.

A rendkívüli állapottal Rodrigo Duterte szerint más problémákat is meg lehetne oldani.

„Ha kihirdetem a rendkívüli állapotot, minden problémának véget vetek, nem csak a drognak” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a különleges jogrend hatálya alatt katonai bíróságok ítélkezhetnének terrorizmussal kapcsolatos ügyekben.

„El fogom intézni, hogy a hadsereg legyen a bírátok, és akasztófán végezzétek” – üzente az ország déli részén tevékenykedő iszlamista terroristáknak.

A Fülöp-szigeteken ez rendkívül érzékeny kérdés, mert az ország egyszer már átélte a véres diktatúra borzalmait a néhai Ferdinand Marcos uralma alatt, akit népfelkelés űzött el az országból három évtizeddel ezelőtt. Duterte tavaly lehetővé tette, hogy Marcost a nemzeti hősök temetőjében temessék újra.

Októberben 42 ezer körzetben helyi választást is kellene tartani, de Duterte arra is utalt, hogy a választás helyett lehet, hogy ő fogja kinevezni az úgynevezett barangayok vezetőit. Szerinte ugyanis a mostani vezetők 40 százaléka érintett a kábítószeres bűnözésben. A barangayok a Fülöp-szigetek legkisebb közigazgatási egységei. A barangayok vezetői állítják össze azokat a listákat is, amelyek alapján a hatóságok lecsapnak a feltételezett kábítószeres bűnözőkre.

Duterte egyik politikai ellenfele, Antonio Trillanes szerint az elnök éppen „megdolgozza” a közvéleményt, és valójában katonai diktatúra megteremtését készíti elő.

Rodrigo Duterte azokat is megfenyegette, akik nyomást akarnak gyakorolni Manilára, hogy ne állítsa vissza a halálbüntetést. Nem nevezte meg konkrétan kikre gondol, de az Európai Parlament a múlt héten szólította fel a Fülöp-szigeteket, hogy ne vezessék be újra a halálbüntetést.

„Bolondok, kurafiak! Ne üssétek bele az orrotokat a dolgainkba!” – üzente Duterte.

„Boldog leszek, amikor lógni fogtok. Ha rajtam múlik, mind lógni fogtok” – húzta alá a Fülöp-szigetek államfője.

A Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) 10 országa közül csak Kambodzsa és a Fülöp-szigetek törölte el hivatalosan a halálbüntetést, Thaiföldön, Bruneiben, Laoszban és Mianmarban viszont évtizedek óta nem volt már kivégzés. Duterte már tett lépéseket a halálbüntetés visszaállítására. A Fülöp-szigeteki elnök szerint Európa azért ellenzi a halálbüntetést, mert bűntudata van az első világháborúban meghalt milliók miatt.

„Ez a bűntudat, ez a lelkiismeret-furdalás már-már genetikai. Nemzedékről nemzedékre száll” – vélekedett a Fülöp-szigetek elnöke.