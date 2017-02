Kiakadtak a svédek Trump téves információja miatt

„Látjuk, mi zajlik Németországban, vagy mi történt a múlt éjjel Svédországban” – mondta Trump hívei előtt szombaton a floridai Melbourne városában tartott gyűlésen a bevándorlási politika szigorítása mellett kardoskodva. „Svédország. Ki hitte volna? Svédország” – tette hozzá további magyarázat nélkül. Az elnök beszédében Párizst, Brüsszelt és Nizzát is megemlítette.

hirdetés

Catarina Axelsson svéd külügyi szóvivő elmondta, hogy a kormány nem tud „terrorjellegű, nagyobb eseményről”. A külügyminisztérium riasztotta Svédország washingtoni nagykövetségét, amely kapcsolatba lépett az amerikai külügyminisztériummal és várja a magyarázatot az elnök szavairól.

A svéd rendőrség közölte: nincs oka rá, hogy megváltoztassa a terrorfenyegetettség szintjét.

Donald Trump Svédországot érintő mondatai villámgyorsan elterjedtek a közösségi hálón. Vasárnapi médiajelentések szerint nem kímélték a megrökönyödött svédek az „alternatív tények” világában eltévedt amerikai elnököt, valósággal „szétcincálták” kijelentését a közösségi oldalakon.

A müncheni biztonságpolitikai konferencián részt vevő Carl Bildt volt svéd külügyminiszter Twitter-bejegyzésében a következőt írta: „Svédország? Terrortámadás? Mit szívott ez a pasi? Bőven van itt kérdés.”

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj