Kifakadt a bevándorlókra, azonnal rasszista lett

Baromira belefáradtam. Amit írok, nem lesz politikailag korrekt. De nem érdekel. Nyugdíjasaink összetörve, iskoláink káoszban, az egészségügy egy pokol, a rendőrség szétverve. Mindenki tudja, miért, de senki nem meri vagy akarja kimondani. Tessék, ezekkel az ügyekkel foglalkoztam hétfőtől péntekig: nemi erőszak, nemi erőszak, rablás, súlyos testi sértés, testi sértés és nemi erőszak, zsarolás, garázdaság, hatóság elleni erőszak, hatóság fenyegetése, kábítószerrel való visszaélés, vagyon elleni bűncselekmény…

hirdetés

A svéd Peter Springare 47 évnyi, láthatóan embert próbáló rendőri szolgálat után vonul nyugdíjba. Gondolatait a Facebookon is megosztotta, valóságos lavinát indítva el vele. Posztjával és a nyomában induló felháborodással immár minden svéd médiatermék kiemelt helyen foglalkozik. Természetesen az verte ki a biztosítékot, hogy a veterán rendőr a bűnelkövetőket – a svéd közmegegyezéssel homlokegyenest szembemenve – meg is nevezi, származásukat pedig országnevekkel teszi egyértelműbbé.

Néha egy svéd név is felbukkan

A gyanúsítottak: Ali Mohamed, Mahmúd, Mohamed, Mohamed Ali, megint, megint, aztán Christopher… Igen, egy svéd név is felbukkan kábítószerügyben. Mohamed, Mahmúd Ali, megint és megint. A bűncselekményeket elkövetők származása: Irak, Irak, Szíria, Afganisztán, Szomália, Szomália, Szíria ismét, ismeretlen ország, Svédország. A gyanúsítottak felének a nemzetiségét nem ismerjük, mert papírjaik sincsenek. Ami azt jelenti, hogy hazudnak az állampolgárságukról és a személyazonosságukról. … És ez így megy itt 10-15 éve.

Posztja elképesztően népszerűvé vált, négy nap alatt több mint 16 700-an osztották meg és 36 ezren kedvelték. Nem kellett sokat várni, elindult az Állj ki Peter Springare!-ért nevű Facebook-csoport is, amelynek kedd délig már csaknem 90 ezren váltak tagjává. A csoport szabályzata tiltja a pártalapú állásfoglalást, az adminok hangsúlyozottan kérik, hogy a hozzászólók csak a rendőrök nehéz munkájával való együttérzésüket fejezzék ki. A vitát az oldalon persze lehetetlen kordában tartani, csúcsra jár a rasszistázás és liberálisozás is.

Az is hevítette a felháborodást, hogy az Expressen svéd bulvárlap úgy tálalta az eseményeket, hogy a rendőrség most rasszista segítséget kapott munkájához.

Van még mit mesélni…

A lavinát elindító örebrói rendőr a menetrendszerűen megérkező felháborodásokra reagálva azt válaszolta, hogy nem a rasszizmus íratta vele a sorokat, csak szerinte ha a társadalom nem képes megvitatni a bevándorlók által elkövetett bűnözés kérdését, és állandóan rasszista propagandát emleget, nagy bajban van Svédország. Az örebrói rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, a nyugdíj előtt álló férfinak hamarosan a hatóság előtt személyesen kell felelnie „felforgató” kijelentéseiért.

De arra, hogy Peter Springare komolyan gondolja, hogy kitálal, levelének utolsó mondata is utal, ebben azt ígéri, most pénteken újabb nyilatkozatot tesz az elmúlt hét eseményeiről. Ezt a Nyheter Idag hírportálnak adott interjújában is megerősítette. Az oldal beszámolt arról is, hogy hétfőn az örebrói rendőrség épülete előtt már rengeteg volt a virágcsokor, a szimpatizánsok így fejezik ki Peter Springare iránti támogatásukat. A rendőrség viszont fotózási tilalmat rendelt el az épület előtt, a virágokat senkinek nem szabad megörökíteni.

hirdetés

„Svédül nem beszélő gyanúsítottak”

A svéd rendőrség nem készít statisztikát a bűnelkövetők származásáról, a híradások is rendszerint legfeljebb úgy utalnak időnként erre, hogy elejtenek egy-két jelzőt, például fekete hajú férfi vagy svédül nem beszélő gyanúsítottak. Az országban, ahol a társadalom 14 százaléka már amúgy sem svéd, 2015-ben 163 ezren kértek menekültstátust, részben ennek is köszönhetően az év elején a lakosság lélekszáma átléphette a 10 milliót. A kormány hatalmas összegeket költ az integrációra, a menekültközpontok felállításától kezdve a nyelvtanfolyamokon át a tájékoztató kampányokig. Ám időről időre érkeznek a migránsok által elkövetett bűncselekményekről szóló hírek. Egy 22 éves szociális munkást a menekültszállón megölő 15 éves bevándorló esete tavaly sokkolta a társadalmat, és mélyen beleivódott az emberek emlékezetébe. Mint ahogy azzal is nagyjából mindenki tisztában van, de sokkal kevesebben mondják ki, hogy egyes nagyvárosok adott negyedeiben, külvárosaiban súlyosan szegregálódó bevándorlói szubkultúrák kezdenek kialakulni.