Kihagyja Orbán a nemzetbiztonsági konferenciát

Noha januárban arról szóltak a hírek, hogy Orbán Viktor meghívást kapott, s alighanem részt vesz majd a müncheni biztonságpolitikai konferencián, lapunk külügyi forrásból úgy értesült, hogy a miniszterelnök inkább kihagyja a rendezvényt.

Informális értesüléseinket, miszerint a miniszterelnöknek egyáltalán nem is áll szándékában jelen lenni az igen nagy presztízsű, most pénteken kezdődő eseményen, alátámasztották a szervezők is. Mint érdeklődésünkre elmondták: a magyar kormányfő eddig nem erősítette meg részvételi szándékát.

A konferencián mintegy ötszáz főre számítanak a szervezők, s a három nap alatt szakértők és kutatók együtt vitatják majd meg az aktuális biztonságpolitikai kérdéseket és trendeket a világ vezető politikusaival. A német nyelvű Die Presse korábbi értesülései szerint Petro Porosenko ukrán elnök és Boris Johnson brit külügyminiszter is jelen lesz majd, Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban távol marad. Helyette Szergej Lavrov külügyminiszter képviselheti Moszkvát. A német lap egyébként Orbán Viktort is azok közé sorolta még néhány hete, akik feltehetően Münchenbe utaznak.

A biztonságpolitikai konferenciát évente tartják meg. Legutóbb 2014-ben vett rajta részt magyar kormánytag Martonyi János külügyminiszter személyében.

Január elején a kormánypárti 888.hu portál így fogalmazott: „Orbán Viktort is meghívták a februári müncheni biztonságpolitikai konferenciára, amelyet a Pennsylvaniai Egyetem »Global Go To Think Tank Indexe« alapján már három éve a világ legjobb »think tank konferenciájaként« tartanak számon, azaz olyan rendezvényként, ahol szakértők és kutatók együtt vitatják meg az aktuális biztonságpolitikai kérdéseket és trendeket a világ vezető politikusaival.”

A müncheni konferencia ötlete Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin, a Hitler ellen 1944. július 20-án elkövetett merényletkísérletért felelős összeesküvés utolsó túlélőjének a fejéből pattant ki. Kleist-Schmenzin ötvenhárom évvel ezelőtt azzal a céllal hozta létre a konferenciát, hogy a résztvevők megelőzhessék olyan nemzetközi katonai konfliktusok kialakulását, mint a második világháború.

Orbán Viktor müncheni terveire rákérdeztünk a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetőjénél, de Havasi Bertalan nem reagált írásos megkeresésünkre, Kovács Zoltán kormányszóvivőt is hiába hívtuk.