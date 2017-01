Kína verhetetlen, ha felhőkarcolókról van szó

Ázsiában, Észak-Amerikában és a Közel-Keleten népszerűek a felhőkarcolók. Európában már kevéssé.

A pekingi üzleti negyed éjjel Fotó: Tien-Csö / AFP

Több felhőkarcoló épült Kínában tavaly, mint a világ többi országában összesen. A 2016-ban átadott toronyépületeket a Magasépületek és Városi Lakókörnyezet Tanácsa (Council on Tall Buildings and Urban Habitat, CTBUH) nemzetközi szervezet szokásos éves jelentésében számolta össze. Összeállításuk szerint tavaly a világon százhuszonnyolc 200 méternél magasabb szerkezet épült, ezekből pedig Kínában nyolcvannégyet adtak át. Az ázsiai ország ezzel zsinórban a kilencedik éve kerül fel a CTBUH rangsorának élére. 2015-ben hatvannyolc, 2014-ben pedig hatvanhárom felhőkarcoló készült Kínában, az ország harmincegy városában jelenleg összesen ötszáz toronyház van.

A pekingi CCTV-torony Fotó: Tang jiale / AFP

A 2016-os lista második helyére hét felhőkarcolóval az Egyesült Államok került, a harmadik helyet pedig hat toronyépülettel Dél-Korea foglalja el. Ahogyan arra a CTBUH összeállítása felhívja a figyelmet, Ázsia a toronyházak legnagyobb rajongója. A 128 tavaly átadott épületből 107 készült a keleti kontinensen, Indonézia, a Fülöp-szigetek, Malajzia, Szingapúr és Thaiföld is bekerült a legtöbb toronyházat építő tízes rangsorba. Szintén gyarapodnak a felhőkarcolók a Közel-Keleten. A térségben tavaly Katar lépett az élre, ott négy toronyépület készült el, az Egyesült Arab Emirátus, Kuvait és Bahrein pedig két-két felhőkarcolóval a második helyen végzett. A jelentés szerint az Egyesült Államokban kezd ismét divatba jönni az épülettípus, 2010 után most először emelkedett az átadott épületek száma. A jelentés kitér Európára is. Kontinensünkön egyre csökken a felhőkarcolók népszerűsége. Tavaly mindössze kettő épült, a jelentés ezek közül az egyiket említi, a Vosztok Center Moszkvában nyitott meg.

Kína nem csak a megépített felhőkarcolók mennyiségét illetően rekorder. Az épületek magasságát illetően is az élen áll, a 2016-ban átadott, húsz legmagasabb épület listájára tizennégy kínai felhőkarcoló került. Rögtön az első helyen áll a dél-kínai Kantonban átadott, 530 méter magas CTF Finance Center, míg a dobogó második helyén az északi kikötőváros, Dalian 383 méter magas Eton Place Dalian épülete végzett.

A jelentés szerint a közeljövőben a trend változatlan marad, Kína tovább vezeti majd a toronyépületek listáját.

Biztosan kijelenthetjük, hogy Kínában a toronyépületek szerepe nem halványodik a jövőben – írja a jelentés, amit alátámaszt, hogy jelenleg is mintegy 328 felhőkarcoló kivitelezése van folyamatban. Azt azonban megjegyzik, hosszú távon a kilenc éve töretlen rekorddömping fenntarthatósága – részben a lassuló gazdasági mutatók miatt – már kevéssé garantált.