Kiürítették a Trump-torony előcsarnokát

Gyanús csomag miatt rövid időre kiürítették New Yorkban helyi idő szerint kedden a Trump Tower előcsarnokát.

Az épületben lakik Donald Trump megválasztott amerikai elnök is, és az irodája is ott található. Trump azonban jelenleg nincs New Yorkban, családjával együtt Floridába utazott.

A magányos hátizsákot tűzszerészek vizsgálták át, és kiderült, nem jelent veszélyt, pusztán gyerekjátékok voltak benne. Trump napokban kinevezett szóvivője nem sokkal később be is jelentette, hogy a riasztás vaklárma volt.

A közösségi médiában megjelent videofelvételeken az látható, hogy az emberek futva menekülnek ki a toronyház előcsarnokából, és egyenruhás rendőrök kiabálnak, integetnek nekik, hogy merre vannak a kijáratok.

„Kitört a hisztéria” – írta le a történteket egy 16 éves turista a bombariadó után.

A New York-i rendőrséget naponta átlagosan 42 gyanús csomaghoz riasztják, de olyan is volt már, hogy egy nap alatt több mint 800 magára hagyott tárgy miatt kellett kivonulniuk.