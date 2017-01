Lelkész lopta el a gyerekek karácsonyi ajándékait

Nem kellett sokáig keresni a tettest, aki ellopta a zombori gyerekek ajándékait, melyeket németországi társaiktól kaptak, majd a dobozokat és a csomagolópapírt a Bácskai nagycsatorna partján levő illegális szeméttelepre vitte. A szerb Vecernje novosti szerint a zombori rendőrség már le is letartóztatta a V. B. monogrammal jelölt 51 éves férfit, aki a rendőrség által kiadott közleményben meg nem nevezett felekezet igehirdetője. A szerb lapok azonban villámgyorsan kiderítették: az evangélikus egyházhoz tartozik a karácsonyi ajándéktolvaj.

A lopási esetre úgy derült fény, hogy valaki egy illegális szemétlerakónál megtalálta az eldobált csomagolópapírokat. Az üres ajándékcsomagok között több üdvözlőlap is volt, amelyeken az ajándékot küldő gyermekek német nyelven kívántak boldog karácsonyt és újévet szerbiai kortársaiknak. Nem kellett sok idő, míg eljutottak a helyi evangélikus lelkészhez, akinél házkutatást tartottak, melynek során a humanitárius csomagoknak egy része elő is került. A többit a lelkész már eladta, de a templomba is jutott belőlük, mert el sem fért a házában a rengeteg ajándék. A lelkészt 48 órás vizsgálati fogság alá helyezték.