Lelőttek két embert a brit parlament előtt

Két embert, köztük egy rendőrt lőttek le szerda délután a brit parlament épülete előtt – számolt be róla az Independent. A fegyverlövéseket a Westminsterben tartózkodók is hallották, a parlament működését pedig ideiglenesen felfüggesztették. Ezt nem sokkal a lövöldözés után bejelentette a Képviselőház elnökhelyettese, David Lidington is.

Az Independent szerkesztője, Rob Merrick szerint a meglőttek egyike merényletet tervezhetett végrehajtani, és úgy tűnik, a lövéstől életét vesztette. A második, a rendőr megsérült, de Merrick szerint úgy tűnt, még életben van. A brit Képviselőház elnökhelyettese közzétette: egy rendőrt késeltek meg.

Előzőleg a szerkesztő azt látta, hogy legalább egy ember szalad a Big Ben alatt, a rendőrök pedig azt kiáltozták felé, hogy álljon meg és dobja el a fegyverét.

