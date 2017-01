Lerántotta a leplet korábban titkos aktáiról a CIA

Nyolcszázezer, eddig titkos dokumentumot hozott nyilvánosságra a hét elején az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA). A tizenhárommillió oldalt kitevő irathalmazt azért kellett közzétenniük, mert információszabadságért küzdő ügyvédek beperelték a hírszerzést. Tavaly novemberben jelentették be, hogy korábban ezen dokumentumok jókora hányada már hozzáférhető volt, de csak korlátozott nyilvánosság számára: az ügynökség néhány számítógépéről lehetett olvasni őket az 1990-es évek végétől, korlátozott időközökben.

hirdetés

A dokumentumok tartalma egészen változatos. Szerepelnek azonosítatlan repülő tárgyak, azaz ufók észleléséről szóló jelentések, valamint a titokzatos, érzéken túli észlelésekkel foglalkozó Csillagkapu-program iratai. Magyarország is felbukkan a dossziékban, olvashatunk például a kommunisták és az antiszemitizmus 1946-os helyzetéről, valamint hadgyakorlatokról is.

hirdetés

A The Washington Post azonban ezeknél fontosabb témát dolgozott fel az iratok alapján. Most nyilvánosságra hozott belső e-mailekből kiderül, a CIA-nál komoly viták zajlottak a kétezres évek elején. Ezek középpontjában az állt, hogy két külsős katonai pszichológus, James Mitchell és J. Bruce Jessen sokak által kínzásnak tartott vallatási módszerek használatát javasolta az ügynökségnek. A felvetést sokan ellenezték arra hivatkozva, hogy a két férfi nem elég hozzáértő és emberséges. Vitatkoztak a CIA-n belül arról is, hogy a módszerek mennyire hatékonyak, és milyen mértékben okoznak maradandó károsodást. A közzétett iratok között akad olyan is a lap szerint, amelyben egy afganisztáni CIA-rab haláláról van szó. A tizenhárom évvel ezelőtti e-maileket és a program nyolc évvel ezelőtti lezárását követően a téma továbbra is foglalkoztatja az amerikai közvéleményt. A következő CIA-vezér, Mike Pompeo szenátusi meghallgatásán is feltették a kérdést, hogy támogatná-e az egyszer már elvetett vallatási módszerek bevetését, ha Donald Trump is támogatná. „Természetesen nem” – hangzott a válasz. Hozzátette, nem is hiszi, hogy ilyenre kérné a következő elnök.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 20.