Letartóztatták a legismertebb orosz ellenzéki vezetőt

Korrupcióellenes tüntetésről vitte el a rendőrség Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezetőt – számolt be szemtanúkra hivatkozva a BBC vasárnap. A tüntetést Navalnij szervezte, aki évek óta orosz kormányzati szereplőket is érintő korrupciós ügyekről számol be blogján.

Az nem derül ki a BBC cikkéből, hogy ezúttal pontosan miért vették őrizetbe az orosz ellenzék legnépszerűbb figuráját és rajta kívül még több tucat tiltakozót. A tüntetők megpróbálták megakadályozni, hogy a rendőrségi kisbusszal elszállítsák Navalnijt, ő azonban Twitteren arra szólította fel a tüntetőket, hogy folytassák a demonstrációt.

Miután úgy döntött, hogy elindul a moszkvai polgármesteri székért, büntetőeljárás indult Navalnij ellen: sikkasztással vádolták, és öt év szabadságvesztést kapott.A polgármester-választáson egyébként a szavazatok 27 százalékát szerezte meg, ezzel második helyezett lett.

A fellebbviteli bíróság a sikkasztás ügyében később felfüggesztettre változtatta az ítéletet.

Tavaly novemberben derült ki, hogy az eljárást megismétlik. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2016-ban ugyanis úgy döntött: jogellenes volt a 2013-as ítélet. Az új eljárásban idén év elején született ítélet, Navalnij ugyanúgy öt évet kapott felfüggesztve, mint korábban.

Tolvajok és rablók pártja Az aktivista és ügyvéd a korrupció elleni harcáról és blogbejegyzéseiről lett híres, számos gyanús esetet igyekezett feltárni, ami orosz bankokat, olajcégeket és minisztériumokat érintett. A még mindig csak 40 éves ügyvéd, Navalnij hazájában igazán híressé és országosan ismertté akkor vált, amikor 2011-ben az elnökválasztási kampányban egy interjúban a kormányzó erőt, a Putyin által vezetett Egységes Oroszország pártot „tolvajok és rablók pártjának” nevezte, a szlogen ugyanis rövid időn belül hihetetlenül népszerű lett. Portrénkat itt olvashatja. A nemzetközi ismertséget is a 2011-es év hozta meg Navalnijnak, köszönhetően annak, hogy egy sor Putyin-ellenes utcai megmozdulás fő szervezőjeként azt hirdette, hogy európai államot akar építeni Oroszországban. A Magyar Nemzetnek is ekkor adott interjút a politikus.

A politikus ezután jelezte: indul a 2018-as elnökválasztásokon Vlagyimir Putyin ellen. Ez azonban kérdéses, ugyanis jogi vita van arról, ki indulhat az elnökválasztáson: az alkotmány szerint büntetés-végrehajtási intézetben büntetését töltő személy nem indulhat, a törvény szerint viszont felfüggesztett szabadságvesztés büntetés hatálya alatt sem lehet indulni az elnökválasztáson.

Navalnij az ellene indított büntetőeljárásról azt mondta, hogy az politikailag motivált, koncepciós eljárás.