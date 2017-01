Letartóztatták az orlandói mészáros özvegyét

Az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) letartóztatta annak az Omar Mateennek az özvegyét, aki tavaly nyáron az egyik orlandói melegbárban tömegmészárlást követett el. Az iroda közlése szerint az asszonynak köze volt a mészárláshoz.

Az FBI információját az MSNBC televízióban megerősítette Loretta Lynch szövetségi igazságügyi miniszter is.

A 30 éves Noor Salman ellen az igazságügy akadályozása a vád, valamint az, hogy segítette férjét az Iszlám Állam terrorszervezettel kezdeményezett kapcsolatfelvételi kísérletekben. Salmant a kaliforniai San Francisco melletti otthonában tartóztatták le, s kedden már bíróság elé is kell állnia.

Véres mészárlás

Omar Mateen az Egyesült Államok történelmének egyik legvéresebb tömegmészárlását követte el tavaly júniusban a floridai Orlando egyik éjszakai klubjában. A Pulse klub a helyi homoszexuálisok találkozóhelyeként volt ismert. A lövöldözéses merényletben negyvenkilencen haltak meg, és tucatnál is több volt a sebesült áldozat. A rendőrség három órán keresztül tartó akció végén agyonlőtte az afgán gyökerű Mateent, aki az akció közben azt hangoztatta, hogy hűségesküt tett az Iszlám Államnak.

Nem mondott igazat?

Felesége novemberben a The New York Times című lapnak adott interjújában még azt mondta, hogy fogalma sem volt arról, mit tervez a férje, s arról panaszkodott, hogy a házasságuk éppen tönkrement, mert a férfi egyre erőszakosabb volt, őt is többször megverte. Az FBI munkatársainak a nyomozás során szintén azt vallotta, hogy nem tudott a merényletről, sőt az egész akció alatt, miközben telefonkapcsolatban volt a férjével, megpróbálta lebeszélni róla.

A CBS televízió információi szerint az FBI úgy véli: Noor Salman tudott a készülő merényletről, de nem vette fel a kapcsolatot sem az FBI-jal, sem a helyi rendőrséggel, hogy megakadályozza.

Az FBI a tömegmészárlást terrortámadásnak és gyűlöletből fakadó bűncselekménynek minősítette.