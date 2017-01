Liberális színekre vált Beppe Grillo

Amatőrök és sarlatánok kezében Olaszország – csak egy tegnapi vélemény a sok száz közül, amelyek rögtön azután láttak napvilágot, hogy a híreszteléseknek megfelelően a Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája (EFDD) nevű frakcióból az Európai Parlament (EP) Guy Verhofstadt által vezetett liberális frakciójába ülnek át az olasz elitellenes párt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) képviselői.

A lépés sok pártszavazó számára azt jelenti, hogy az euroszkeptikusként számon tartott, 2009-ben alakult párt leborult az intézményesült európai pártstruktúrák előtt, és a liberalizmus oltárán feláldozta nézeteit. Az internetes szavazás eredményét az M5S elnöke, Beppe Grillo a blogján jelentette be, eszerint a tagság 78,5 százaléka szavazta meg a brüsszeli frakcióváltást, a voksoláson pedig negyvenezren vettek részt.

Ha eddig nem, hát most bizonyosan ráfagy a mosoly Beppe Grillo arcára, mert a nem várt (és a legtöbb szavazó számára eddig teljességgel elképzelhetetlen) lépés hatására a párt több parlamenti képviselője is nemtetszését fejezte ki. Carlo Sibilia, aki „lobbikrácia” címszó alatt összeomló modern Bábelnek nevezte az EU-t, például rögtön posztolt a témában frissen készült karikatúrát. Ezen az látható, ahogy valakik arról vitáznak, hogy hova üljenek az EP-ben, de aztán megint valaki felveti: – És mi van, ha lelépünk innen?

A lépésből ugyanakkor máris hasznot húzhat az Északi Liga, amelynek vezetője, Matteo Salvini tárt karokkal várja a csalódott, politikai hontalanná vált M5S-szavazókat. Közöttük rengeteg a többszörösen csalódott választó, hiszen sokan már eleve az olasz konzervatív oldal összeomlása miatt tévedtek Grillo populista játékterére. A témában a közösségi hálókon folyó beszélgetésekben egyesek rögvest Silvio Berlusconi visszatéréséről beszélnek, de legalábbis egy markánsan konzervatív erő térnyerésének esélyéről.



A bejelentést Horváth Jenő egyetemi docens, Olaszország-szakértő portálunknak úgy kommentálta, hogy Grillo sokszor improvizál, de mivel erős a párt, muszáj komolyan venni ezt a konfúz társaságot . A szakértő ugyanakkor nem tulajdonítana olyan nagy jelentőséget a lépésnek, mert az inkább technikai természetű, szerinte inkább helyezkedésről, ügyeskedésről van szó, amely mögött a parlamenti bizottsági tagságokkal járó juttatásokat, tehát a plusz juttatásokat lehet azonosítani. Ugyanakkor nem elképzelhetetlen az sem, hogy a következő EP-elnökválasztással kapcsolatos alkuk állnak a háttérben. (Guy Verhofstadt épp múlt pénteken jelentette be, hogy szívesen lenne Martin Schulz leköszönő EP-elnök utódja. És az M5S-képviselőktől pedig nem állhat távol a szándék, hogy mindenkit szívesen támogatnak ebben, ha azzal Berlusconi hívét, az ugyanezért a posztért induló Antonio Tajanit akadályozhatják.) Horváth szerint végső soron még az is belejátszhat a felfordulást okozó lépésbe, hogy mindezek hátterében egy ideig nem szúr szemet a választóknak, hogy a tavalyi helyhatósági választásokon elért szép eredményeiket egyelőre nem tudták maximálisan politikai profitra váltani.

A valóság a frakcióváltást illetően még a pénzosztáson túl is sokkal prózaibb, Grillónak az euroszkeptikus UKIP-tól és Nigel Farage-tól való elfordulása pedig annál számítóbb lehet. Az EFDD-frakció ugyanis a brexit és a britek néhány éven belüli távozása miatt mindenképpen a felére zsugorodik, sőt, kiüresedik, mert a az Öt Csillag Mozgalmon és az EU-kritikus UKIP-en kívül hat tagország mindössze 1-1 politikust delegál ide. Viszont – amit a lépést élesen kritizálók talán nem vesznek észre – az ALDE ideológiájához híven szinte túlzottan is sokszínű, 68 képviselője nem kevesebb mint 20 országból érkezik, közülük hatnak csupán egy politikusa van a frakcióban. Viszont ha a süllyedő hajóról ide átülnek Grillóék, nyomban jelentékeny részét adhatják a képviselőcsoportnak, amelyet egyetlen ország küldöttei sem mondhatnak el. És könnyen lehet, hogy a Verhofstadt-érának is vége szakad egyszer, hiszen jelenleg a belga politikai palettán épphogy nem a liberálisok, hanem a nacionalista Új Flamand Szövetség diktál.

