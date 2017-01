Lövöldözés tört ki egy mexikói klubban

Legalább öt ember meghalt és tucatnyian megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy zenei fesztiválon (BPM), a mexikói üdülőhely, Playa Del Carmen egyik szórakozóhelyén – írja a The Guardian.

A történtekről DJ Jackmaster Twitter-posztban számolt be: „berontott egy fegyveres a klubba, megölt 4-5 embert, mindenki maradjon a szállodájában” – kérte az eseményre indulóktól.

A helyszínen készített felvételeken jól látszik, hogy kitört a pánik, az emberek az utcára menekültek, és azt kiabálták, hogy fegyver van nála.

UPDATE: Shooting took place at the @blueparrotplaya bar/club in #PlayaDelCarmen #Mexico, at least 8 dead pic.twitter.com/RDvgSUmYxd