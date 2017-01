Ma hagyhatják jóvá Trump nagy falát

Nagy napra készül Donald Trump amerikai elnök. A Twitteren jelezte: szerdán, azaz a beiktatása utáni harmadik hivatalos munkanapján több bevándorlást szigorító rendeletet is aláír majd. Egyebek mellett szignálja várhatóan azt a dokumentumot is, amely lehetővé teszi a mexikói határra tervezett fal megépítését.

Donald Trump választási kampányának talán egyik legbombasztikusabb ígérete volt, amely szerint falat emel az USA és Mexikó határára az illegális bevándorlás megfékezésére, ráadásul a beruházás árát maga a lesajnált déli szomszéd fogja majd kifizetni. Ez utóbbi állítást a mexikói kormány több ízben is visszautasította, s idővel Trump retorikája is változott. A hónap elején például már arról beszélt, noha hosszú távon valóban a mexikóiak fizetik majd meg az építkezés árát, a részleteket még ki kell dolgozni. A fal viszont nem várhat, ezért első körben amerikai adófizetői pénzből látnak hozzá az építkezéshez.

Létező törvényre építhet

A közelmúltban beiktatott amerikai elnök a fal létrehozásakor várhatóan egy 2006-ban elfogadott törvényt vesz majd alapul – vélekedik a Guardian. Az akkori elnök, George W. Bush által aláírt biztonságos kerítés törvény összesen 2000 mérföldnyi (3200 kilométernyi) határvédelmi rendszer kiépítésére adott volna lehetőséget, azonban végül 700 mérföldnyi (1100 kilométernyi), különböző típusú kerítést húztak fel a két ország közé. Egyébként igen hosszú idő alatt, az utolsó elemek csak Barack Obama idején kerültek a helyükre. Donald Trump a tervek szerint a jövő héten találkozik a Fehér Házban Enrique Pena Nieto mexikói elnökkel, és szinte biztosan tárgyalnak majd a falról is.

A menekültek ügye is terítéken

A ma az ovális iroda íróasztalára kerülő dokumentumok közt szerepelnek majd a menekültügyi rendszer szigorításáról szólók is. Korlátoznák az Irakban, Iránban, Líbiában, Szomáliában, Szudánban, Szíriában, illetve Jemenben kiállított vízummal rendelkezők beutazását is. A Guardian emlékeztet: az Egyesült Államokban már most is a világ egyik legszigorúbb szűrési rendszerén kell átmenniük azoknak, akik menedékért folyamodnak. Ennek ellenére a Trump-adminisztráció vélhetőleg még alaposabban megnézi majd a jövőben, az igénylők közül kinek ad végül menekültstátust.