Magányos farkas lehetett a londoni támadó

Nyomozással, annak kiderítésével telt az éjszaka Nagy-Britanniában, hogy vajon vannak-e társai, segítői a parlamentnél szerda délután legalább három emberrel végző terroristának. Mert hogy terrorista volt, az már bátran kijelenthető, minden jel arra mutat, hogy egy újabb szélsőséges iszlamista támadásról van szó. A tettes állítólag ismert volt a brit hatóságok előtt is, személyazonosságát azonban egyelőre nem tárták a nyilvánosság elé. Korábban arról érkeztek meg nem erősített hírek, hogy az elkövető ázsiai, később arab származásúként írták le. A világhálón látható képek, melyeken a feltételezett támadót mutatják, mindenesetre inkább az utóbbit támasztják alá. Felmerült az is, hogy a merénylő egy jól ismert radikális szónok, ám később ezt az értesülést a bátyja is cáfolta, mondván fivére jelenleg is börtönben van.

Suspected London Terrorist Named As Hate preacher Abu Izzadeen (Trevor Brooks). (@LaStampa) pic.twitter.com/OZfSejAFig — Breaking911 (@Breaking911) 2017. március 22.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a terrorista úgynevezett „magányos farkas” volt, tettét egyedül hajtotta végre. Ugyanakkor sajtóinformációk szerint az ámokfutáshoz használt autóját Birminghamben bérelte, ahol és további helyeken is razziát hajtottak végre, összesen hét embert vettek őrizetbe. A támadás módjából arra lehet következtetni, hogy jól kitervelt akcióról van szó.

Az időzítés: a támadást napra pontosan egy évre a brüsszeli, 32 életet követelő terrorakció után hajtották végre.

A helyszín: egyrészt szimbolikus, hiszen a parlament egyben a kormányt is jelképezi, másrészt a turisták körében is népszerű.

Az eszköz: másolása a nizzai és berlini merényleteknek, annyi különbséggel, hogy itt „csak” egy személyautót használtak, nem egy nehezebben megállítható kamiont.

A tettes tehát az Iszlám Államhoz köthető korábbi terrortámadásokat másolta. Ebből indul ki a rendőrség is, azt azonban még vizsgálják, hogy kapcsolatban is állt-e a terrorszervezettel. Mint arra a The Guardian elemzése is rámutat, Nagy-Britanniából hiába csatlakoztak sokan Szíriában és Irakban az Iszlám Államhoz, a terrorszervezetnek nem sikerült kiépítenie túl erős hálózatot a szigetországban. Emlékeztetnek rá, hogy a 2005-ös londoni merénylet után egyetlen iszlamista terrortámadás történt az országban tegnapig, tehát az elhárítás jól működött. Ezt bizonyítja a módszer is, ellentétben a brüsszeli vagy párizsi támadásokkal, a terrorista nem jutott fegyverhez. Az effajta gázolásos merényleteket - melyek kiképzést sem igényelnek - időben megállítani nagyon nehéz, igazából csak megelőzni lehet. Hogy a tettes a terrorelhárítás látókörében volt-e, azt egyelőre nem tudni.

Nagy a zavar egyelőre az áldozatok körül is, akiknek egyelőre nem közölték a pontos személyazonosságát sem. A BBC ma reggelre már négy, más médiumok öt halottról számoltak be. A zavart valószínűleg az okozhatja, hogy először nem volt tiszta, a merénylőt is beleszámolták-e a halottak közé. Annyit biztosan lehet tudni, hogy az áldozatok közül az egyik az elkövető - őt a rendőrök lőtték agyon. Ismert a megkéselt rendőr is: a 48 esztendős Keith Palmer 15 éve szolgált, feleségét és gyermekét hagyta hátra. A többi halálos áldozat a hídon, a gázolásban veszítette életét. Spanyol lapértesülések szerint egyikük egy 43 esztendős, brit tanárnő, aki a helyszín közelében dolgozott. Ezen kívül még egy ötvenes éveiben járó férfiról szólnak a híradások. A mintegy negyven sérültből heten még mindig kritikus állapotban vannak, 29-et pedig kórházban tartottak. Magyar érintettről a Külügyminisztériumnak nincs tudomása.

Miközben az egész világ részvétét fejezte ki, Nagy-Britannia pedig gyászolt, és persze ellepék a világhálót az ilyenkor megszokott részvétüzenetek is, máris heves vita alakult ki arról, hogy vajon megelőzhető volt-e a támadás. Donald Trump amerikai elnök fia, Donald Trump Jr. is Twitter-üzenetben ment neki London muszlim polgármesterének, amiért korábban arról beszélt, egy ilyen nagy városban nincs mit tenni, együtt kell élni a terrrizmussal.

