Magyar nővel üzent a londoni polgármester

Egymillió külföldi uniós lakos él Londonban, aki rengeteget tesz hozzá a város életéhez – ezzel a felirattal kezdődik az a videó, amellyel Sadiq Khan, London polgármestere üzent a brit kormánynak.

A felvételen egy magyar nő is szerepel, aki elmondja, hogy Londonban akár pénzügyi igazgató is lehet az emberből, mint belőle is, pedig csak egy magyarországi kisvárosból érkezett.

Ezek az emberek megérdemlik, hogy a kormány kötelezettséget vállaljon arra vonatkozóan, hogy maradhassanak – üzente a polgármester.