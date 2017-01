Magyar tanácsadója van Trumpnak

Twitter-üzenetben jelentette be Gorka Sebestyén, hogy tanácsadóhelyettes lesz Donald Trump mellett. Ezzel hivatalossá vált, amit egy hete megírt a Business Insider nyomán a 444.hu, hogy Gorka Sebestyén az Amerikai Egyesült Államok elnökének fog dolgozni.

Well the radio silence is over.

Congrats to those who guessed!



Honored to be Deputy Assistant to the President of the United States.

MAGA pic.twitter.com/wgTy70E4jx