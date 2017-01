Már megint a kurdok húzhatják a rövidebbet

Nyilvánosságra került az asztanai béketárgyalások után egy olyan, az oroszok által készített szíriai alkotmánytervezet, amelynek értelmében egyfajta autonómiát kapnának a kurdok. A damaszkuszi kormány és a lázadók keményen bírálják ezeket a törekvéseket. A kurdok válaszul saját békekonferenciát rendeznek.

Új megoldás körvonalazódik a szíriai konfliktus megoldására: egy ellenzéki tisztségviselő elmondta, az asztanai béketárgyalásokra orosz szakértők elkészítettek egy alkotmánytervezetet, amely kurd autonómiát javasol az ország területén. „Szíria egységes nemzetállam maradna, de területén kurd autonómia kialakítását javasolja a dokumentum” – mondta az illetékes.

A tervezetben nem esik szó a föderációs államberendezkedésről, ám az iratban rögzítették Szíria más térségeinek a jogát arra, hogy saját regionális nyelvet használjanak. A dokumentum szerint Szíriában már nem csak muszlim vallású elnököt lehetne választani, sőt a saríát kivennék az ország jogforrásai közül, államformáját pedig köztársaságként határoznák meg. Így az ország neve a korábbi Szíriai Arab Köztársaságról Szíriai Köztársaságra változna. A tervezetet azóta a Rudaw.net nevű kurd portál is kiszivárogtatta.

Az asztanai béketárgyalások keddi zárónapján közzétett nyilatkozat szerint Törökország, Oroszország és Irán „befolyásukat latba vetve” fogják garantálni a tűzszünet betartását. Ankara, Moszkva és Teherán támogatásáról biztosította az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2254-es határozatát, amely a szíriai megbékélést célzó politikai átmenet ütemtervére, a béketárgyalásokra és tűzszünetre vonatkozik. A közlemény leszögezte: a szíriai válságnak nincs katonai megoldása.

A szíriai kurdok, akik napjainkban az ország északi területeinek nagyobb részét ellenőrzik, már múlt év márciusában jóváhagyták egy Rodzsavában, azaz Szíria északi részén létrehozandó föderatív rendszer tervezetét, ez Afrint, Kobanit és Dzsazirit, valamint további észak-szíriai területeket egyesítene.

Bár a kormány és az ellenzék akkor élesen elutasította a tervezetet, a kurdok nem álltak meg, az általuk dominált Szíriai Demokratikus Erők felszabadították Manbidzsot, majd a török intervenció után az Iszlám Állam fővárosának számító Rakka ellen fordultak. Így sem sikerült azonban elnyerniük a háborús felek tetszését.

Terroristának nyilvánítanák őket

A kurdoknak az asztanai konferencia előtt sem lehettek hiú ábrándjaik. Bár a Kurd Nemzeti Tanács az ellenzéki Szíriai Nemzeti Tanács részeként részt vehetett a tanácskozáson, a legnagyobb szíriai kurd tömörülés, a Demokratikus Egyesülés Pártja (PYD) nem volt jelen. De ennél is váratlanabb fordulatok következtek Asztanában.

Az iszlamista lázadók egyik szervezete, Az Iszlám Hadserege (Dzsais al-Iszlam) vezetője, Mohammed Allús azt követelte, hogy a PYD-t és a kurd Népvédelmi Egységeket (YPG) nyilvánítsák terrorszervezetnek. Az ARA News emlékeztet: épp ez a lázadó csoport az, amely élő pajzsként használta korábban az alavita vallású civileket. Ezek után nem csoda, hogy a kurd Demokratikus Társadalomért Mozgalom keményen kritizálta a kurd nemzeti tanácsot, amiért az csendben maradt Allús beszéde alatt.

A szíriai kormány is nyilvánvalóvá tette, mit gondol a kurdok föderációs terveiről. A Damaszkuszt képviselő Bassár Dzsafari – aki sikeresnek minősítette az asztanai találkozót – kijelentette: a szíriai kurdok többsége ellenzi a föderációt, azoknak a kurdoknak pedig, akik erről álmodoznak, Panadolt és Advilt, vagyis fájdalomcsillapítót javasolt. A kormány álláspontja szerint a föderációról az összes szíriainak kell döntenie, nem csak egy részüknek.

Talán mégis megkérdezik őket

A kurdok így most más utat választottak: maguk is békekonferenciát tartanak szombaton, amelyen azt tárgyalják meg, hogyan vethetnének véget a válságnak. Foza Juszif, az észak-szíriai végrehajtó bizottság társelnöke jelezte, az eddigi tárgyalások azért nem vezettek eredményre, mert kizárták belőlük a demokratikus mozgalmakat. A népvédelmi egységek is nyilvánvalóvá tették: mivel az asztanai tárgyalásokra nem hívták meg őket, magukra nézve nem tekintik kötelezőnek az ott hozott döntéseket, ezek csak azokra vonatkozhatnak, akik részt is vettek a találkozón.

Talán nem véletlen, hogy az oroszok mégis szóba állnának a kurd politikusokkal, már a PYD képviselőit sem hagynák ki közülük. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelezte: péntekre meghívták a szíriai politikai ellenzék képviselőit, akiket arról tájékoztatnának, mi is történt Asztanában.