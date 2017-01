Már Trumpnak üzentek a párizsi békekonferenciával

Hetvenöt ország képviseletével, köztük mintegy negyven külügyminiszterrel „közel-keleti békekonferenciát” tartottak ma Párizsban, pontosabban újabb kísérletet tettek az izraeli–palesztin konfliktus rendezésére. Igaz, a kísérlet sikerének az esélye egyenlő volt a nullával, már csak azért is, mert a francia fővárosban a hetvenöt között a két legfontosabb, az érintettek, Izrael és Palesztina nem voltak jelen. Ami a zsidókat illeti, nem is kértek a meghívásból, már az előző kör előtt is ellenezték azt, sőt Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő kijelentette, hogy az egész többet árt a békének, mint használ. Az izraeli külügyminisztérium véleményét a találkozóról találóan összefoglalja a Twitteren közzétett bejegyzésük:

Intl reps negotiating among themselves text for Sunday's #ParisConference. Should instead push Abbas to negotiate #peace directly w/ Israel pic.twitter.com/oa9alBkUvL — Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) 2017. január 14.

A palesztinok ugyan üdvözölték az ötletet, és Mahmúd Abbász palesztin elnök Párizsba is utazott, de csak azért, hogy tájékoztassák őt a fejleményekről.

Amiből túl sok nincsen. A résztvevők – köztük az ENSZ, az EU és az Arab Liga képviselői – ismét kiálltak a kétállami megoldás mellett, dörgedelmes nyilatkozatokat tettek a tárgyalás és béke szükségességéről, és nagyjából ennyi. Következő forduló már nem lesz Párizsban, Francois Hollande francia elnök mandátuma májusban egyébként is lejár. A konferencián ott volt még John Kerry amerikai külügyminiszter is, akinek már csak napjai vannak hátra a hivatali idejéből, ezzel pedig pontot is tett Barack Obama elnök kudarcos Közel-Kelet-politikájának végére. Jellemző módon viszont Donald Trump leendő kormányzatának viszont nem küldtek meghívót.

Miért is tették volna, hiszen ha a konferenciának volt bármi értelme, akkor az pontosan az volt, hogy üzenjenek a pénteken hivatalba lépő amerikai elnöknek. A 75 diplomata jelezte – ahogyan az illegális izraeli telepeket elítélő decemberi ENSZ-határozattal is –, hogy bármit is gondoljon az Egyesült Államok, a világ csak a tárgyalást és csak a kétállami megoldást tartja elfogadható opciónak. Sőt, Jean-Marc Ayrault francia külügyminiszter még csak nem is óvatoskodott, hanem nyíltan kijelentette: ha Trump betartja az ígéretét és az amerikai nagykövetséget Jeruzsálembe költözteti, az provokáció lenne, és a lépésnek nagyon komoly következményei lennének.

Hogy Trump végül véghezviszi-e a tervét, egyelőre nem tudni. Republikánus képviselők már bemutattak egy törvénytervezetet, amely lehetővé tenné Jeruzsálem elismerését Izrael fővárosaként, hasonló azonban már más amerikai elnökök ideje alatt is történt anélkül, hogy végül keresztülvitték volna az ötletet. A lépés aligha tenne jót a 2014 óta teljesen befagyott tárgyalásoknak, de Trump Izrael-politikájában nem is prioritás a béketeremtés. Márpedig az Egyesült Államok nélkül elképzelhetetlen az izraeli–palesztin kiegyezés, rendezzék a konferenciát akár Moszkvában vagy éppen Párizsban.