Martin Schulz lesz Angela Merkel kihívója

A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) a szabályokat betartó és keményen dolgozó emberekért, a társadalmi igazságosságért és a megosztottság legyőzéséért küzd a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson, és győzelemre készül – jelentette ki Martin Schulz vasárnap Berlinben az SPD kancellárjelöltjeként mondott első beszédében.

Egyhangú döntéssel választotta meg az SPD választmánya kancellárjelöltnek Martin Schulzot, az Európai Parlament volt elnökét.

A politikus hangsúlyozta, pártja az esélyegyenlőség és a társadalmi összetartás erősítése mellett azért is harcol, hogy megvédje a demokráciát a „dühöngő nacionalizmussal” szemben. A politikus szerint nemcsak Németországban, hanem az EU-ban is nagyobb szolidaritásra van szükség. Első beszédében a kancellárjelölt Donald Trump mellett Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is bírálta. Mint mondta, a német érdekek „nyílt megsértése”, hogy a bajor CSU „udvarol és tapsol” Orbán Viktornak, aki „minden szolidaritást elutasít Németországgal a menekültpolitikában”.

Schulz szerint „elviselhetetlen tabutörést” követ el egy amerikai elnök, ha „hangosan gondolkodik emberek megkínzásáról”.