Másutt is egybefonódik a mutyi és a stadion fogalma

Először ismerte el múlt héten a jelenleg angol harmadosztályú Millwall futballcsapata, könnyen lehet, hogy el kell hagyniuk stadionjukat, a Dent. Lewisham kerület önkormányzata ugyanis azt tervezi, hogy kisajátítja, majd eladja a stadion környéki telkeket egy titokzatos offshore cégnek, amely több szálon kötődik a brit Munkáspárt jelenlegi helyi vezetéséhez. Így viszont ellehetetlenülne a klub működése.

A majdani vásárló Renewal nemzetközi ingatlanfejlesztő cég jó viszonyt ápol a kerület vezetésével. A vállalat egykori alapítója és résztulajdonosa egy korábbi lewishami munkáspárti polgármester, jelenlegi vezérigazgatója pedig egy önkormányzati exképviselő. Most a Renewal egy Man szigeti és egy Brit Virgin-szigeteki offshore cég tulajdonában áll. Lewisham részéről az elszámoltathatatlan, nem választott ún. önkormányzati vezérigazgató, Renewal-közeli Barry Quirk próbálja előrelendíteni az ügyet. A felek sportpályákat terveznek a szurkolói brutalitásáról Európa-szerte ismert Millwall létesítményeinek helyére.

Egyetlen képviselő emelte fel a szavát mindezekkel szemben a brit The Guardian szerint: a felügyelőbizottságot vezető, szintén munkáspárti Alan Hall. Igaz, ő ezt nem így gondolja. Hall lapunknak nyilatkozva azt mondta, a képviselők többsége tiltakozik a tervezett kisajátítás ellen. Szerinte a Millwall már több mint száz éve része London és Lewisham kultúrájának, történelmének, ráadásul közösségi programjaik és futballakadémiájuk sok fiatalt megmozgatnak. – Mindenki tudja, hogy fel kell újítani a környéket, de nem a tervezett módon, amely nem csak a klubot, hanem sok helybéli lakost és vállalkozást ellehetetleníthet – mondta Alan Hall a Magyar Nemzetnek.

A klub 1910 óta focizik a Denben, vezérigazgatójuk a The Guardiannek múlt héten azt nyilatkozta, elnökük mindig hitt abban, hogy nem kell elhagyniuk a stadiont, de minden lehetőséget meg kell vizsgálniuk. Az önkormányzat szerdán hoz végleges döntését az ügyben. Ha lépniük kell, a városból is kiszorulhatnak: száz kilométerre délre, Kentbe költözhet a Millwall, a lépés viszont a klub jövőjét sodorhatja veszélybe, emellett az Izland lakosságszámával vetekedő Lewisham kerület is profi sportklub nélkül maradna.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 10.