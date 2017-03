Matolcsyék sokat fizettek a brit expénzügyminiszterért

Több mint 23 millió forint – ennyit fizetett a Magyar Nemzeti Bank annak a cégnek, amely kiközvetítette március elején az előző brit konzervatív pénzügyminisztert, George Osborne-t. A tory politikus magyarországi utazásáról onnan értesülhettek a magyar polgárok, hogy Osborne március 2-án előadást tartott a Budapesti Corvinus Egyetemen. Az MNB-tanszék által a Facebookon is meghirdetett, telt házas előadásról mi is beszámoltunk. Osborne elmesélte, hogy magyar származású, nagyanyját Fehér Klárának hívják, de a politikus harmadik generációs bevándorlóként már nem beszél magyarul. Az előadáson szólt a brexit potenciális hatásairól, az Európai Unió jövőjéről, Donald Trumpról és Marine Le Penről is.

Ám a fenti esemény előtti napon is volt programja George Osborne-nak Budapesten. A jegybank közlése szerint a politikus március elsején az MNB székházában „szakmai konzultáción és felső vezetői megbeszélésen vett részt, továbbá szakmai előadást tartott számos érdeklődő munkavállalónak”. Ezeken az eseményeken George Osborne megosztotta szakmai véleményét számos Magyarországot, az Európai Uniót és a nemzetközi közösséget érintő gazdasági, pénzügyi és politikai kérdésről – közölte az MNB. „Másfajta tanácsadást George Osborne nem végzett a Magyar Nemzeti Bank számára” – válaszolta erre irányuló kérdésünkre a Matolcsy György vezette jegybank. Hosszú távú együttműködésük egyelőre nincs a korábbi brit pénzügyminiszterrel, az MNB-nek ez egyelőre nincs is szándékában.

Osborne tehát két napon át volt Budapesten, feltehetőleg összesen egy éjszakát töltött a fővárosban. Mindez nem volt olcsó, a Magyar Nemzeti Bank közlése szerint 81 500 amerikai dollárt (23,4 millió forintot) fizettek a teljes program kivitelezéséért az Osborne-t képviselő Washington Speakers Bureau-nak (WSB). A céggel kötött szerződést az MNB, érdekesség, hogy a kontraktusra hivatkozva utasították el a kérelmünket, hogy interjút készíthessünk George Osborne-nal. A jegybank leszögezte, az összeg magába foglalta nemcsak az említett programokat – azaz a jegybanki konzultációkat, felső vezetőknek és jegybanki alkalmazottaknak tartott előadásokat, valamint az egyetemi fellépést –, hanem az utazással, szállással kapcsolatos, valamint egyéb felmerülő költségeket is. „Tekintettel Osborne úr kiemelkedő hátterére, szakértelmére, és eddig betöltött pozícióira, ez az összeg a WSB ilyen szintű előadói körében standard árnak számít” – közölte a jegybank. Kerestük a Washington Speakers Bureau-t is az ügyben, eddig nem válaszoltak.

A fenti összeg egyébként csak magyar szemmel tűnik soknak, George Osborne számára aprópénz. Ennek oka egyrészt az, hogy régi, ír származású nemesi család sarja, apja például adóelkerülési botrányba is keveredett, miután kiderült, hogy a Brit Virgin-szigeteken nyilvántartott cége után hét évig nem fizetett a brit államkasszába. A családi vállalatból 2015-ben 45 ezer fontos bevétele származott. Pár nappal a budapesti látogatás után hozták nyilvánosságra a brit képviselők vagyonbevallásait. Ebből kiderül, hogy Osborne a világ egyik legnagyobb alapkezelője, a BlackRock – amely hamarosan Budapesten nyit innovációs központot – részmunkaidős tanácsadójaként évi 650 ezer fontot keres. Azaz naponta 1781 fonttal (630 ezer forinttal) gazdagodik csak ezen állása révén, ez több mint nyolc és félszerese annak az összegnek, amennyit parlamenti képviselőként keres (75 ezer font évente).

A fentiek mellett tart előadásokat a WSB égisze alatt, eddig összesen 786 ezer font értékben. Előadásonként eltérő összegeket kér, de 60–80 ezer font között morog a tarifája. Azaz úgy tűnik, igaz az MNB állítása Osborne díjáról. A brit parlamenti képviselő a fentiek mellett a Kissinger Fellowship nevű amerikai programban is részt vesz, ezért évente 120 ezer font (42,7 millió forint) üti a markát. George Osborne-nak pénzügyminiszterként egyébként éves szinten utóbbi összeg volt a fizetése, a fentiek alapján megéri, ha Theresa May kirúgja az embert a kormányból. Ráadásul hamarosan újabb bevételi forrása is akad a 45 éves konzervatív képviselőnek. A London Evening Standard nevű ingyenes londoni bulvárlap orosz tulajdonosa, Jevgenyij Lebegyev bejelentette, Osborne veszi át az újság szerkesztését májustól. Politikai elemzők szerint hosszú távon akár a londoni polgármesteri pozíció megszerzése lehet Osborne célja.

