May bejelenti, mi lesz a brexit után

Percről percre nő az izgalom. Theresa May brit miniszterelnök helyi idő szerint negyedórával dél előtt (azaz magyar idő szerint 12.45-kor) elkezdte beszédét, melyből végre kiderülhet, hogyan néz majd ki a brexit utáni Egyesült Királyság.

Theresa May megérkezett, telt ház van. A vártnak megfelelően bejelentette a miniszterelnök, hogy az Egyesült Királyság teljes mértékben kilép az EU-ból. Nyomatékosította ugyanakkor, hogy az Egyesült Királyság érdeke, hogy az Unió megmaradjon. Arról beszélt, hogy a népszavazás napján nem a befordulásra szavaztak az emberek, hanem arra, hogy létrejöjjön egy valóban globális Egyesült Királyság.

A miniszterelnök megígérte, a brit parlament alsó és felső háza is szavaz majd a Brüsszeltől való elvárást tartalmazó szerződésről, majd elkezdte felsorolni azt az összesen tizenkét pontot, amely alapján a Brexit felépül majd.

Ezek egyike, hogy meg kell szűnnie az Európai Bíróság joghatóságának az Egyesült Királyság felett. Igazságosabb ország kell, hogy létrejöjjön. Nyitott marad majd az Egyesült Királyság a nemzetközi tehetségek felé, de a bevándorlási rendszernek a nemzeti érdekeket kell szolgálnia. Ragaszkodik ahhoz, hogy a britek maguk dönthessenek a bevándorlási politikájukról.

A miniszterelnök tudomásul veszi, hogy a Brüsszellel való szakítás a közös piacból való kikerüléssel elkerülhetetlenül együtt jár. Leszögezi ugyanakkor, hogy egyúttal megszűnik az a gyakorlat is, hogy évről évre jelentős összegekkel járuljanak hozzá az EU büdzséjéhez.

A kormányfő kemény tárgyalásokat ígér Brüsszellel, de olyanokat, amelyben mindkét félnek kell majd lépéseket tennie a megállapodás felé. Leszögezte, hogy a szerződés létrehozásában részt kell vennie Skóciának, Walesnek és Észak-Írországnak is.

Előzmények

A beszéd előzetesen ismertetett részletei alapján a kormányfő tizenkét pontban vázolja majd fel a „globális Nagy-Britannia” sarokpontjait. Leszögezi, hogy az unióból való kilépési folyamat végén nem lesz részleges vagy társult brit EU-tagság, sem bármiféle egyéb olyan megoldás, amelynek alapján az Egyesült Királyság „félig bennmarad, félig távozik” az Európai Unióból. Ragaszkodik majd ahhoz, hogy a bevándorlási kérdésekben teljes önállóan dönthessen Nagy-Britannia a jövőben és az ország kikerüljön az Európai Bíróság joghatósága alól.

Elveti majd az olyan jellegű megállapodásokat, amelyek alapján például Norvégia az Európai Gazdasági Térség tagjaként vagy Svájc kétoldalú egyezmények révén hozzáfér az EU egységes belső piacához – derült ki a dokumentumból, amelyet a Downing Street 10. több médiaszervezethez, köztük az MTI-hez is eljuttatott.

Noha Theresa May a jelek szerint az úgynevezett kemény brexit mellett teszi le a voksát, az elemzők arra is számítanak, hogy jelzi majd, országa nem fordít hátat Európának, hiszen a választók nem a közös európai értékekre mondtak nemet a tavaly júniusi népszavazáson. Nyomatékosítja majd azt is, az EU-tagországokkal a brit uniós tagság megszűnése után is a lehető legszabadabb módon kívánnak majd kereskedni.

A kormányfő valószínűleg konstatálja, hogy a Brüsszellel való szakítás elkerülhetetlenül együtt jár a közös piacból való kiválással. Nem lehet tudni ugyanakkor, tesz-e majd May esetleg javaslatot olyan megállapodások életre hívására, melyeken keresztül Nagy-Britannia végül mégiscsak profitálhatna a jövőben is a közös piacból. Brüsszel korábban az ilyen jellegű forgatókönyvekkel kapcsolatban igen kritikus volt többek közt azért is, hogy elvegye a kedvét más tagországoknak attól, hogy esetleg kövessék a brit példát.

Várhatóan szóba kerül a külföldi munkavállalók helyzete is. Theresa May egyenes utalást tesz arra, hogy London a brit EU-tagság megszűnése után sem zárkózik majd el a külföldi munkaerő fogadásától. Előnyben fogja részesíteni ugyanakkor a magasan képzett munkavállalkat, és bízik abban, hogy Nagy-Britannia a jövőben is mágnesként vonzza majd a külföldi tehetségeket, a világot formálni képes úttörőket és újítókat.

Theresa Maynek – aki azután került hatalomra, hogy elődje, David Cameron a brexites népszavazás eredménye nyomán lemondott – a mai beszéd lesz kormányfői karrierjének kétségkívül a legfontosabb beszéde. Arra, hogy mi hangzik majd el rövidesen a brit kormány exkluzív londoni rendezvényközpontjában, a Lancaster House-ban, arra nemcsak a brit, hanem a teljes világsajtó élénken figyel.

Bármit is mond, Theresa May szavaira azonnal tömkelegével érkeznek majd a visszajelzések. Többek – főként a brexitet eleve ellenző politikusok körében – már azelőtt bírálatot fogalmaztak meg, hogy a beszéd elhangzott volna.

Michel Sapin francia gazdasági miniszter azzal vádolta meg az Egyesült Királyságot, hogy improvizál a brexit kezelésében. A politikus szerint a brit kormánynak „nincsenek eszközei egy olyan helyzetre, amelyet egyes tagjai nem akartak és amely a kormányon belül is láthatóan nagyon kemény vitákat teremtett”.