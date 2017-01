May kapcsolt, készül a brit össztűz Trumpra

Donald Trump amerikai elnök és Theresa May brit miniszterelnök 2017. január 27-én Washingtonban.

Félmillió brit nem akarja földjén látni az amerikai elnököt, és az aláírásgyűjtésnek még nincs vége.

Durván kritizálták Theresa Mayt saját párttársai a hétvégén, hogy nem lép fel keményen Donald Trump muszlimok beutazását korlátozó pénteki rendelete ellen. Eleinte csak annyira futotta tőle, hogy azt mondta, nem ért egyet a szabályozással. Gyorsabban kapcsolt azonban nála a kommunikációs krízishelyzetekben jártasabb Boris Johnson külügyminiszter, kijelentve, hogy megosztó és hibás, ha valakit nemzetisége alapján megbélyegeznek.

May, aki szombaton Recep Tayyip Erdogannal folytatott törökországi tárgyalásán még azt mondta, nem szól bele amerikai belügyekbe, aztán vasárnap már arra utasította a kérdésben releváns minisztereit, vegyék fel a kapcsolatot amerikai kollégáikkal a helyzet tisztázása érdekében.

A Munkáspárt hétfőn interpelláltatja a külügyminisztert arról, milyen hatással lesz a kitiltás a brit állampolgárokra. Sokakhoz hasonlóan válaszra vár a szomáliai születésű brit állampolgár, a hosszútávfutó bajnok Sir Mo Farah, és az Irakban született konzervatív politikus Nadhim Zahawi. Ráadásul a brit üzleti szférában vagy a művészeti életben is lehetnek százak, akik brit letelepedési okmány birtokában, de a kitiltással érintett muszlim ország állampolgáraként utaznának hivatalos kiküldetésben az Egyesült Államokba. De a családi kapcsolattartás is lehetetlenné válna egyes esetekben, Zahawi felesége például nem látogathatná meg két gyerekét, akik amerikai egyetemen tanulnak.

Mindenesetre a az ellenzéki erők sokkal egyértelműbben jelezték álláspontjukat, mint a kormány, Jeremy Corbyn munkáspárti elnök bejelentette, számára nem kívánatos Trump az országban, és hasonlóan vélekedett egy skót nemzeti párti vezető is. Ám a Downing Street jelezte, nem térnek el a tervektől, Trump jön nyáron. May annál is nehezebb helyzetben van, mert a pénteki washingtoni látogatásán nem győzte elégszer kiemelni, mennyire szorosak az amerikai-brit kapcsolatok. – Ebbe belefért volna, hogy kritikát fogalmaz meg Trumpnak – vélekedett egy konzervatív politikus, Heidi Allen a BBC vasárnapi politikai magazinműsorában.

Eközben online aláírásgyűjtés is indult Trump tervezett nagy-britanniai látogatásának megakadályozására. A kezdeményező szerint a vulgárisan beszélő Trump nem méltó arra, hogy a királynő fogadja, II. Erzsébetre nézve pedig sértő volna, hogy kezet kell fognia egy nőgyűlölővel.

Érdekes, hogy a kezdeményezés leírásában szó sincs olyan kérdésekről, amelyek ügyében tüntetések zajlanak az Egyesült Államokban, hogy tehát Trump idegengyűlöletből hozta a döntést. Ám tény, hogy egy nap alatt fél millióan írták alá a kezdeményezést. Az aláírók száma valós időben követhető a brit parlament honlapján. A törvényhozásnak mindenképp foglalkoznia kell az üggyel, mert az aláírások száma átlépte a 100 ezres limitet.