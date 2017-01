McCainnel demonstrált Porosenko

Harciasan zárta a 2016. évet Petro Porosenko. Az ukrán államfő három amerikai szenátor, John McCain, Lindsey Graham és Amy Klobuchar társaságában látogatott a Donbaszba, és Sirokinónál egy hadvezetési ponton demonstratívan gépfegyverrel – szóvivője Twitter-bejegyzése szerint ukrán díszfegyverrel – tüntette ki az oroszellenességéről ismert egykori republikánus elnökjelöltet.

hirdetés

McCain a közelmúltban is követelte a Moszkvával szembeni szankciók további szigorítását. Ezért Kijevnek ugyancsak kapóra jön most az arizonai politikus, amikor Donald Trump nem kevés fejfájást okozva az ukrán vezetésnek az orosz kapcsolatok javítását szorgalmazza, az amerikai diplomácia „nagymestere”, Henry Kissinger pedig már azt tanácsolja a megválasztott elnöknek, hogy nézzen előre, és ne nagyon törődjön a Krímmel. Hasonlóan gondolkozik egyre több európai politikus is, így Porosenko számára szerencsés a „harci tüzet” megfelelő hőfokon tartó McCain vizitálása.

Az ukrán államfő katonai gyakorlóruhában Mariupolba is ellátogatott, ahol a katonák előtt az ország területi egységének helyreállításáról elmélkedve „az ukrán okkupáció” időleges voltáról beszélt. A világhálón erre már azt találgatják, mit is jelenthet ez a „freudi elszólás”.

hirdetés

Az ukránokat eközben a megélhetés foglalkoztatja, így reménykedve figyelhetik a jövő évi költségvetés számait. Az eddigi kétszeresére, 3200 hrivnyára, csaknem 36 ezer forintra emelték például a minimálbért. Megélni persze ebből sem nagyon lehet, ám talán a zuhanás végét jelzi. A GDP-arányos államháztartási hiányt az IMF által várt mértékre, három százalékra tervezik, háromszázalékos gazdasági növekedéssel számolnak, a fogyasztóiár-növekedés pedig 8,1 százalékra lassulhat a jelenlegi 12 százalékról.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 02.