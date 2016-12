Milánóban lőhették le a berlini merénylőt?

Csütörtökről péntekre virradóra Milánóban egy 20 és 30 év közötti észak-afrikai férfi rendőrökre támadt az egyik buszpályaudvar közelében, amikor azok egy rutinellenőrzésen igazoltatták. Az egyik járőrt vállon lőtte, a rendőrök viszonozták a tüzet, a támadó meghalt. A hatósági vizsgálatok alapján azt sejtik, Anisz Amrit lőtték le, aki hétfő éjjel teherautóval hajtott a tömegbe egy berlini karácsonyi vásáron 12 embert megölve, 48-at megsebesítve így – írja a Corriere della Sera. Az olasz újság értesülését több, mértékadó sajtóorgánum is megerősítette.

Egy kamera rögzítette

A hatóságok korábban azt feltételezték, hogy továbbra is Berlinben bujkál a tizenkét halálos áldozatot követelő berlini terrortámadás gyanúsítottja, Anisz Amri. Német sajtóinformációk szerint a tunéziai származású feltételezett merénylőt egy biztonsági kamera rögzítette is az egyik jól ismert fővárosi szalafista találkozóhelyen, amely nincs messze attól a parkolótól sem, ahonnan a kamiont ellopták. Az épületet csütörtökön a rendőrség át is kutatta, ám úgy tűnik, addigra már csak hűlt helyét találták Amrinak. A férfi számos helyen meghúzhatta magát, hiszen a Német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal becslései alapján csak Berlinben 850, országszerte akár 9600 szélsőséges iszlamista élhet.

A támadás után egy szemtanú arról számolt be, hogy a 24 éves férfi megsérült az arcán, ez is arra utal, hogy ellátásra volt szüksége. Egyes, meg nem erősített források szerint a merénylő nemcsak személyi okmányát, de mobiltelefonját is a kamionban hagyta, ami újabb fontos nyom lehet a rendőrségnek.

Amrit mindenesetre nem csak Berlinben keresik, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. Megfigyelik a repülőtereket, busz- és vonatpályaudvarokat is. A rendőrség százezer eurós nyomravezetői díjat is kitűzött, eddig már több mint 500 bejelentés érkezett, de egy sem vezetett eredményre. Emlékezetes ugyanakkor, hogy a tavaly novemberi párizsi terrortámadások egyik elkövetője, Salah Abdeslam is négy hónapon keresztül bujkálni tudott. Végül őt is nem messze lakóhelyétől, Brüsszelben fogták el.

Ma reggelre az is kiderült, hogy egy Németországban hosszabb ideje dolgozó, cseh állampolgárságú nő is a berlini merénylet halálos áldozatai között van. A nőt férje már a merénylet napján, hétfőn hiába kereste. A rendőrség egy DNS-vizsgálattal és más módszerekkel azonosította a még ismeretlen halálos áldozatok között. Még két olyan halálos áldozat van, akinek nem ismerik a kilétét. Az elgázolt 11 halálos áldozat között hat német, egy izraeli és egy olasz állampolgár van, illetve a kamion agyonlőtt sofőrje lengyel.

Azt már eddig is lehetett tudni, hogy Anis Amri a német rendőrség látókörében volt, ám most francia sajtóértesülések arra világítottak rá, hogy a marokkói titkosszolgálat már hónapokkal korábban, szeptemberben és októberben is figyelmeztette a német hírszerzést, hogy a férfi terrortámadásra készül. Dortmundi tartózkodása alatt állítólag egy olyan orosz és marokkói alakkal találkozott, akik kapcsolatban álltak az Iszlám Állammal.

Közben a német hatóságok fokozott készültségben állnak, az újranyitott berlini karácsonyi vásárt például beton elemekkel védik, az utcákon fegyveres rendőrök járőröznek. Ahogyan azonban az egyik kölni újságíró kiszúrta, szerepük inkább csak a közvélemény megnyugtatása lehet, ugyanis fegyverükben nincs tár. Mint írják, a rendőrök táskájában ugyan lehet töltény, de mire megtöltik fegyverüket, éppen a lényegi elem, a gyors reagálás lehetősége vész el.

Kölner Weihnachtsmarkt: Bewaffnete Polizistinnen ohne Munition sorgen für Diskussionen https://t.co/wYtOIokBvq — ksta.de (@ksta_news) 2016. december 22.

