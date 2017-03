Még mindig robbannak lövedékek a kigyulladt ukrán lőszerraktárban

Még vasárnap is történtek kisebb-nagyobb robbanások a héten kigyulladt kelet-ukrajnai lőszerraktár körzetében, az eddigi kárfelmérések alapján öt családi ház omlott össze és 243 épületben keletkeztek különböző mértékű károk – közölte Hennagyij Zubko miniszterelnök-helyettes a Facebookon.

A sérült épületek közül 117 többlakásos, 87 családi magánház. A tisztségviselő tájékoztatása alapján a helyi szervek megszervezték építőanyagok kiosztását a lakosságnak, hogy az elsődleges javításokat házaikon el tudják végezni. Ezenfelül 64 kárelhárításra és felújításra kiképzett brigád dolgozik a katasztrófasújtott településeken.

Újabb tüzek fellobbanásáról a lőszerraktár térségében nincs hír, ugyanakkor magában a katonai létesítményben még most is óránként átlag tíz újabb robbanást regisztrálnak – számolt be a miniszterelnök-helyettes. Szavai szerint az aknamentesítést Balaklija városában eddig kilenc szektorból ötben, továbbá hét másik településen sikerült a szakembereknek befejezniük. „Eddig összesen 820 robbanásveszélyes tárgyat gyűjtöttek be” – közölte Zubko.

A kelet-ukrajnai Harkiv megyében lévő Balaklija városánál 368 hektár területen elterülő lőszerraktárakban csütörtökre virradóra történt az első robbanás, ami után hatalmas tűz ütött ki kisebb-nagyobb intenzitású robbanások kíséretében. A komplexum raktárépületeiben összesen 138 ezer tonna lőszert, köztük nagy kaliberű harckocsi- és tüzérségi lövedékeket tárolnak. A tüzet péntek estére sikerült eloltani a katonai létesítmény területén.

A katasztrófa 10 kilométeres körzetéből mintegy 20 ezer lakost telepítettek ki. Egy nő életét vesztette, két másik megsérült a felrobbanó lövedékek repeszeitől.

A hatóságok elsődleges feltételezése, hogy diverzáns akciót követtek el, azaz szándékos robbantás történt. Nem zárták ki ugyanakkor azt sem, hogy emberi hanyagság okozta a tragédiát.